Традиційно у ці дні місто оповите святковою атмосферою, тому радимо гуляти не лише знайомими маршрутами, але й відкривати для себе щось незвичне, пише 24 Канал.

Часом може здаватися, що у рідному місті вже бачив усе, проте є місця, які можуть приємно здивувати навіть місцевих. Кілька локацій не завжди потрапляють у стандартні туристичні гіди, але заслуговують на увагу гостей міста та львів’ян.

Які незвичні місця варто побачити у Львові?

Пластиліновий будинок

Ця будівля вражає кожного, хто вперше її бачить, пише Lviv Travel. Вона виглядає так, наче її створили не з цегли, а з пластиліну. Певною мірою може здатися наче ви потрапили десь в Барселону і любуєтеся роботами Гауді.

Химерні форми, плавні лінії та казковий вигляд роблять її однією з найнестандартніших у світі. Колись тут стояла звичайна вілла 30-х років, але після реконструкції вона перетворилася на справжній арт-об’єкт.

Автором незвичної будівлі є львівський архітектор Микола Сеник. За його словами, він відтворив цей проєкт зі свого сну. У результаті виник чудернацький будинок, який нерідко стає фотолокацією. Знайти будинок можна на вулиці Центнерівка, 16.



Вражаючий пластиліновий будинок у Львові / Фото Pexels

Вежа у Стрийському парку

Цю локацію легко пропустити, але варто побачити хоча б раз, йдеться у фейсбук-дописі Олі Ониськовець. Ця казкова споруда з каменю та червоної цегли з’явилася ще у 1894 році й виконувала роль водонапірної вежі.

Усередині був резервуар на 60 тисяч літрів води, а сам проєкт створили відомі архітектори того часу. Згодом будівля втратила технічне призначення, однак у 1976 році отримала нове життя як легендарне кафе "Вежа".

Сьогодні вежа має статус пам’ятки архітектури місцевого значення та гармонійно вписується в атмосферу парку. Виглядає вона наче мініатюрний замок чи сторожова башта, тому туристи часто плутають її з декоративною спорудою.

Це одне з найромантичніших місць у Львові, де проходять фотосесії. Вежа висотою 25 метрів має оглядовий майданчик, з якого відкривається гарний вид на парк і частину міста.



Ефектна вежа у Стрийському парку / Фото з фейсбуку

Парк мініатюр

Нещодавно у Львові відкрився простір, в якому за один день можна відвідати одразу кілька країн, пишуть на сайті Mini Svit. У парку представлені детальні 3-D моделі відомих пам’яток світу – від Ейфелевої вежі до пірамід Єгипту.

Серед мініатюр – Тадж-Махал, Сіднейський оперний театр, Статуя Свободи, Пізанська вежа та навіть Бурдж-Халіфа. Деякі інсталяції досягають кількох метрів у висоту.

Цей проєкт створений не лише для розваги, але й дня знайомства зі світовою культурою та архітектурою. Тут буде цікаво і дорослим, і дітям.

Крім того, на вихідних завжди гарною ідеєю буде прогулянка Шевченківським гаєм. З 14 березня до Шевченківського гаю знову їздитиме автобус №99, що сполучає музей з Площею Галицькою у центрі міста, пише "Твоє місто". І курсуватиме він тільки на вихідних.

У Львові все ще продовжують цвісти сакури та магнолії в парку імені Івана Павла II, домі Франка та інших популярних локаціях Львова. У травні – червні вже цвітуть азалії, гліцинії, рожеві глоди, і різнобарвні рододендрони, а в липні можна насолодитися лавандою і гортензіями.

Вулиця Ставропігійська – найкоротша у Львові. Вона тягнеться від площі Ринок лише на 70 метрів, але на цьому малому відрізку сховані справжні скарби – до прикладу, у будинку 11 у 1776 році вийшла перша в Україні газета французькою мовою.