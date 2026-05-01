Є місця, які не просто дивують архітектурою, вони ніби "затягують" у свою історію з першого погляду. І Домініканський костел у Чорткові саме з таких. Він стоїть тут уже століттями, пережив війни, руйнування, зміни влади й забуття, але все одно зберіг ту особливу велич. З посиланням на "Україна Інкогніта" та IGotoWorld розповідаємо найцікавіші деталі про це неймовірне місце.

Чому Домініканський костел у Чорткові вважають однією з найвеличніших святинь України?

Домініканський костел у Чорткові – це не просто храм, а справжня історична та архітектурна пам'ятка, яка поєднує духовність, драматичне минуле і велич неоготики. Його повна назва костел Матері Божої, святого Розарія і святого Станіслава. Це одна з найвпізнаваніших споруд міста, яку видно здалеку завдяки високим вежам і масивному силуету.

Як з'явився костел та як він був частиною оборони міста?

Перший храм на цьому місці збудували ще у 1610 році на кошти Станіслава Ґольського. Спочатку це був не лише релігійний центр, а й оборонна споруда: костел оточували мури з баштами, а місцеві жителі ховалися тут під час татарських нападів. З часом святиня неодноразово руйнувалася, занепадала, але щоразу відновлювалася.

Яку історію пережив храм у війнах і змінах влади?

Костел бачив польських королів Яна Казимира та Яна III Собеського, які відвідували його під час військових походів. Але його історія – це не лише велич, а й трагедії. У 20 столітті храм пережив серйозні випробування: у Першу світову війну втратив дзвони, у радянський період був складом, а під час Другої світової частково зруйнований і пов'язаний із трагічною загибеллю домініканців. Попри це, він вистояв і зберігся до наших днів.



Домініканський костел святого Станіслава у Тернопільській області / фото Вікіпедії

Як костел набув сучасного вигляду?

На початку 20 століття стару споруду розібрали частково і збудували новий храм у стилі неоготики за проєктом архітектора Яна Саса-Зубжинського. Будівництво тривало близько десяти років і завершилося перед Першою світовою війною.

Новий костел отримав три вежі, вітражну розетку, кам'яний декор і черепичний дах із візерунком, що нагадує традиційну вишивку. Всередині різьблений вівтар, скульптури та орган, який створює особливу атмосферу під час богослужінь.

Як дістатися до Домініканського костелу в Чорткові?

Чортків має зручне транспортне сполучення. До міста можна дістатися автобусами зі Львова, Тернополя, Хмельницького та Чернівців. Також курсують автобуси з Києва, а частково можна доїхати і залізницею. Від вокзалу до центру міста лише кілька хвилин міським транспортом, а сам костел розташований у центральній частині Чорткова, тож знайти його дуже легко.

Адреса розташування: вулиця Шевченка, 2, Чортків, Тернопільська область, 48500.

Які ще подібні локації варто побачити туристам?

В Україні є кілька закинутих костелів, відомих своєю історією й архітектурою, зокрема костел Яна Непомука, костел Святої Трійці, костел Усіх Святих та костел Різдва Діви Марії. Але кожен з них має унікальну історію, яке є важливою у наші часи. Наприклад, Костел Яна Непомука – він збудований у 1871 році у неоготичному стилі з елементами ренесансу. Це один із мальовничих костелів у регіоні, відомий збереженим кам'яним вівтарем.

Також костел Святої Трійці, який був побудований у 1807 році графом Яном Стецьким. Його доля – це історія польсько-українських воєн, революцій і соціальних катаклізмів. Зараз залишки святині стоять на пагорбі як суворий монумент на спомин – поруйнований фасад, підземелля та кам'яні фрагменти стін ховають багато історій і навіть, за легендами, серце засновника.