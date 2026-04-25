У Тернівському районі у Кривому Розі поблизу колишньої шахти Орджонікідзе досі можна побачити незвичну споруду з каменю – це старовинний льох-холодильник. Він залишився від часів Сергія Колачевського. З посиланням на Kryvyi-Rig Future та Kryvyi Rih розповідаємо найцікавіші деталі про це місце.
Хто такий Сергій Колачевський?
Сергій Колачевський – одна з помітних постатей раннього промислового розвитку Кривбасу кінця 19 століття. За освітою він був лікарем, однак згодом повністю занурився у гірничу справу та інвестування у видобуток залізної руди. Колачевський відомий не лише як підприємець, а й як меценат: він активно розбудовував інфраструктуру навколо своїх підприємств: створював робітничі поселення, фінансував лікарні, школи, церкви та соціальні об'єкти.
Сергій Колачевський / фото Вікіпедії
Чим був особливий льох-холодильник Колачевського?
У часи, коли не існувало сучасних холодильників, такі споруди мали стратегічне значення. У підземних приміщеннях зберігали продукти, м'ясо, молоко та запаси для робітничих поселень. На землях Колачевського подібних льохів було кілька, однак до наших днів дійшли одиниці.
Споруда виконана з каменю, що вирізняє її серед типових будівель того часу. У 19 – 20 століттях у регіоні частіше використовували червону цеглу або місцевий граніт, який брали поблизу річки Саксагань. Завдяки масивним стінам і заглибленню в землю всередині трималася низька температура навіть у спеку.
Чому пам'ятка може зникнути?
Попри те, що льох зберігся донині, його майбутнє залишається невизначеним. З 2010 року колишні володіння Колачевського опинилися у зоні обвалення ґрунтів після техногенних процесів у районі шахти. Через це територія поступово змінюється, а історичні споруди опиняються під загрозою руйнування.
Як виглядає пам'ятка зараз / фото ph.koshova
Старий льох-холодильник сьогодні є не просто залишком господарської будівлі, а нагадуванням про цілу епоху промислового розвитку Кривбасу, коли разом із рудниками створювали повноцінні поселення з розвиненою інфраструктурою.
Які є ще цікаві локації у Кривому Розі?
Ми вже розповідали про скелі "Орлине гніздо" у Кривому Розі, про які мало знають навіть місцеві. Це місце максимально мальовниче та ідеально підійде для фотосесій з гарними краєвидами, тож обов'язково запам'ятайте локацію та завітайте до неї.
Також відкрийте для себе унікальний ботанічний сад у Кривому Розі, що має настільки величезні масштаби, що його складно обійти за один день. Сад має понад 647 видів дерев та кущів, а для відвідувань він відкритий протягом всього року.