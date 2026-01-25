Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте нашу статтю з посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента України.

Дивіться також Не у Парижі: де народився засновник модного дому Valentino та що подивитись на його батьківщині

Де народився Володимир Зеленський?

Вододимир Зеленський народився 25 січня 1978 року у Кривому Розі Дніпропетровської області. Є громадянином України та постійно проживає на її території, зокрема безперервно протягом останніх десяти років перед днем виборів.

У 1997 – 2003 роках працював актором, сценаристом і художнім керівником команди КВК "Квартал 95". З 2003 по 2011 рік обіймав посаду художнього керівника ТОВ Студія "Квартал 95". У 2011 – 2012 роках був генеральним продюсером ПАТ Телеканал "Інтер". У період з 2013 по 2019 рік знову очолював творчий напрям у ТОВ "Студія Квартал 95". 21 квітня 2019 року був обраний Президентом України на чергових виборах.

Що цікавого побачити у Кривому Розі?

Інгулецький кар'єр

Інгулецький кар'єр по праву вважають однією з головних туристичних принад міста. Це грандіозний промисловий об'єкт, де можна побачити роботу гірничодобувної галузі зсередини та оцінити справжні масштаби виробництва. Під час екскурсій відвідувачі мають можливість спуститися вниз і на власні очі побачити гігантський кар'єр.

Рожеве озеро

Рожеве озеро – одна з найфотогенічніших локацій Кривого Рогу. Вода тут має незвичний відтінок через високий вміст мінералів і солей. Особливо ефектно озеро виглядає на заході сонця, коли рожевий колір стає ще насиченішим.

Шахта "Гвардійська"

Для тих, хто хоче глибше зануритися в індустріальну історію міста, варто відвідати шахту "Гвардійська". Тут туристи можуть спуститися під землю та побачити процес видобутку руди. Об'єкт розташований за межами міста, тому найзручніше долучатися до організованих турів.

Парк імені Федора Мершавцева

Це одна з найзеленіших локацій Кривого Рогу. Затишні алеї, водойми та доглянуті насадження роблять парк ідеальним місцем для прогулянок. У теплу пору року тут можна орендувати човни або велосипеди. Вхід вільний.

Криворізький ботанічний сад

Ботанічний сад, заснований у 1980 році, займає понад 50 гектарів і є частиною Національної академії наук України. Тут зібрані рідкісні рослини з різних куточків світу, квітучі колекції та дендрарій.

Атмосфера Кривого Рогу: дивитись відео

Парк "Південний"

Просторий парк із великим озером, де можна покататися на катамаранах, влаштувати пікнік або просто відпочити з родиною.

Центрально-Міський парк

Один із головних центрів дозвілля в місті. Тут розташовані атракціони, дитячі майданчики та зони для відпочинку. Парк популярний серед родин, а вхід залишається безкоштовним.

Музей гірничої справи

Єдиний в Україні музей, присвячений історії видобутку залізної руди. В експозиції – техніка, інструменти та матеріали, що розповідають про складну й небезпечну професію гірника.

Дивіться також Не у Тернополі: де народився Сергій Притула і яку туристичну візитку там варто відвідати

Музей Михайла Мармера

Культурний простір, присвячений відомому криворізькому художнику та скульптору. У музеї представлено понад сотню робіт – від живопису до дерев'яної пластики. Це місце відкриває новий погляд на мистецьке життя міста.

Музей історії авіації при коледжі НАУ

Одна з найцікавіших технічних локацій Кривого Рогу. Колекція музею налічує понад 4600 експонатів, серед яких – унікальні літаки й вертольоти, включно з легендарним Ту-114. Частину техніки можна оглянути зсередини.

Квітковий годинник

Один із найбільших квіткових годинників у світі розташований у парку Героїв. Циферблат діаметром понад 22 метри створений із тисяч живих квітів і є популярним місцем для фото.

Церква Святого Миколая Чудотворця

Найстаріший храм міста, зведений на початку 20 століття. Будівля виконана в стилі українського бароко.

Що є цікавого у Кривому Розі?