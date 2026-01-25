Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте нашу статтю з посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента України.
Де народився Володимир Зеленський?
Вододимир Зеленський народився 25 січня 1978 року у Кривому Розі Дніпропетровської області. Є громадянином України та постійно проживає на її території, зокрема безперервно протягом останніх десяти років перед днем виборів.
У 1997 – 2003 роках працював актором, сценаристом і художнім керівником команди КВК "Квартал 95". З 2003 по 2011 рік обіймав посаду художнього керівника ТОВ Студія "Квартал 95". У 2011 – 2012 роках був генеральним продюсером ПАТ Телеканал "Інтер". У період з 2013 по 2019 рік знову очолював творчий напрям у ТОВ "Студія Квартал 95". 21 квітня 2019 року був обраний Президентом України на чергових виборах.
Що цікавого побачити у Кривому Розі?
- Інгулецький кар'єр
Інгулецький кар'єр по праву вважають однією з головних туристичних принад міста. Це грандіозний промисловий об'єкт, де можна побачити роботу гірничодобувної галузі зсередини та оцінити справжні масштаби виробництва. Під час екскурсій відвідувачі мають можливість спуститися вниз і на власні очі побачити гігантський кар'єр.
- Рожеве озеро
Рожеве озеро – одна з найфотогенічніших локацій Кривого Рогу. Вода тут має незвичний відтінок через високий вміст мінералів і солей. Особливо ефектно озеро виглядає на заході сонця, коли рожевий колір стає ще насиченішим.
- Шахта "Гвардійська"
Для тих, хто хоче глибше зануритися в індустріальну історію міста, варто відвідати шахту "Гвардійська". Тут туристи можуть спуститися під землю та побачити процес видобутку руди. Об'єкт розташований за межами міста, тому найзручніше долучатися до організованих турів.
- Парк імені Федора Мершавцева
Це одна з найзеленіших локацій Кривого Рогу. Затишні алеї, водойми та доглянуті насадження роблять парк ідеальним місцем для прогулянок. У теплу пору року тут можна орендувати човни або велосипеди. Вхід вільний.
- Криворізький ботанічний сад
Ботанічний сад, заснований у 1980 році, займає понад 50 гектарів і є частиною Національної академії наук України. Тут зібрані рідкісні рослини з різних куточків світу, квітучі колекції та дендрарій.
- Парк "Південний"
Просторий парк із великим озером, де можна покататися на катамаранах, влаштувати пікнік або просто відпочити з родиною.
- Центрально-Міський парк
Один із головних центрів дозвілля в місті. Тут розташовані атракціони, дитячі майданчики та зони для відпочинку. Парк популярний серед родин, а вхід залишається безкоштовним.
- Музей гірничої справи
Єдиний в Україні музей, присвячений історії видобутку залізної руди. В експозиції – техніка, інструменти та матеріали, що розповідають про складну й небезпечну професію гірника.
- Музей Михайла Мармера
Культурний простір, присвячений відомому криворізькому художнику та скульптору. У музеї представлено понад сотню робіт – від живопису до дерев'яної пластики. Це місце відкриває новий погляд на мистецьке життя міста.
- Музей історії авіації при коледжі НАУ
Одна з найцікавіших технічних локацій Кривого Рогу. Колекція музею налічує понад 4600 експонатів, серед яких – унікальні літаки й вертольоти, включно з легендарним Ту-114. Частину техніки можна оглянути зсередини.
- Квітковий годинник
Один із найбільших квіткових годинників у світі розташований у парку Героїв. Циферблат діаметром понад 22 метри створений із тисяч живих квітів і є популярним місцем для фото.
- Церква Святого Миколая Чудотворця
Найстаріший храм міста, зведений на початку 20 століття. Будівля виконана в стилі українського бароко.
Що є цікавого у Кривому Розі?
Відкрийте для себе скелі "Орлине гніздо" у Кривому Розі, що вражають своїми чарівними краєвидами. А свою цікаву назву вони отримали завдяки надзвичайній висоті. Вони настільки вражаючих розмірів, що з усіх птахів тільки орли можуть там проживати.
Також дізнайтесь про готель "Металургія" у Кривому Розі та чим він був особливий. Під час Другої світової війни будівля використовувалась німецькою комендатурою, а в 1944 році була зруйнована радянським авіанальотом і в 1948 році знесена.