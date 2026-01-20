Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на CNN.

Де народився засновник модного дому Valentino та що цікавого побачити у цьому місті?

Валентино Гаравані – один із найвідоміших і найвпливовіших модельєрів 20 – 21 століття, легенда італійської високої моди.

Валентино позує для портрета в Сомерсет-Хаусі в Лондоні / фото CNN

Валентино народився 1932 року в місті Вогера на півночі Італії. Свою професійну освіту він здобував у Парижі, де навчався та працював у ательє високої моди. Саме французька школа сформувала його бездоганний смак, любов до класичних силуетів і увагу до деталей.

У 1959 році він заснував власний модний дім у Римі, який швидко здобув міжнародне визнання. Його ранні колекції відзначалися елегантними вечірніми сукнями, а "Valentino Red" – насичений червоний відтінок став його візитівкою. Серед його клієнток були королеви, перші леді та голлівудські зірки, включно з Джекі Кеннеді та Енн Хетеуей.

Платформа TripAdvisor зробила список найкращих пам'яток та локацій, які варто відвідати у місті Вогера:

Ковбойленд (Cowboyland): тематичний парк у стилі Дикого Заходу з атракціонами, шоу та зонами для всієї родини.

Дуомо ді Вогера (Duomo di Voghera): головний собор міста з особливою атмосферою тиші та гармонії, прикрашений іконами й витонченими деталями інтер'єру.

Дуомо ді Вогера (Duomo di Voghera) / фото TripAdvisor

Музей історії Вогери імені Джузеппе Беккарі: музей, присвячений історії міста та регіону, з археологічними й культурними експонатами.

Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana: меморіальний храм, присвячений італійській кавалерії – унікальне поєднання історії та сакральної архітектури.

Кастелло Вісконтео: середньовічний замок у центрі міста, де періодично проходять виставки та культурні події.

Civica Biblioteca Ricottiana: міська бібліотека з історичним фондом і затишною атмосферою для поціновувачів тиші та книг.

Chiesa di Santa Maria delle Grazie: старовинна церква з релігійними творами мистецтва та спокійною духовною атмосферою.

Каса Москіно (Casa Moschino): цікава архітектурна будівля, яка привертає увагу своїм стилем та історією.

Chiesa di San Sebastiano: невелика, але атмосферна церква з історичним інтер'єром.

Chiesa di San Rocco: cтаровинна церква, нещодавно відреставрована, з автентичними релігійними елементами.

Музей залізничної справи Енріко Пессіна: Невеликий, але цікавий музей, присвячений історії залізниці та транспорту регіону.

