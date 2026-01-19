А саме у селі Двірківщина біля Яготина, що у Бориспільському районі. Що там цікавого є для туристів, 24 Канал розповість завдяки матеріалам UkrainaIncognita.

Дивіться також Поспішіть побачити, поки бодай щось залишилось від цих забутих маєтків Київщини

Де розташоване рідне село Андрія Шевченка та що там цікавого можна подивитися у регіоні?

Андрій Шевченко народився 29 вересня 1976 року у селі Двірківщина Яготинської громади Бориспільського району у Київській області. Це невелике село на кількасот людей, і от саме там з'явилася на світ майбутня легенда українського футболу, як зазначає "Радіо Свобода".

Перші три роки життя Шеви пройшли у Двірківщині, а з 1979 року родина переїхала до Києва.​ Географія Андрія дуже широка – він грав за "Динамо" Київ, італійський "Мілан" та англійський "Челсі", але не забув і про участь у житті рідної громади.

Що ж цікавого для туристів є у цьому регіоні? Передовсім, Яготин – найближче місто до Двірківщини. Він розташований приблизно за 100 кілометрів на схід від столиці та пропонує гостям історичні музеї, релігійні споруди та культурні об'єкти.

А от за кілька десятків кілометрів від Яготина стоїть Переяслав – одне з найдавніших міст України, яке називають містом-музеєм. У невеликому поселенні з 30 тисячами мешканців відкрито музеїв аж 27.

Переяслав славиться унікальним Національним історико-етнографічним заповідником, який об'єднує понад 30 виставок різного профілю. Відвідувачі можуть зануритися у традиції та історію від часів Русі до сучасності.​

Цікаві факти про село Двірківщина, рідне для Андрія Шевченка: дивіться відео vidlunnya_munylogo

Особливо цікавим є і Музей космосу, розміщений у 130-річній дерев'яній церкві. Це незвичайне поєднання старовинної архітектури та космічної тематики робить музей унікальним культурним об'єктом.

Загалом, Київська область пропонує туристам безліч цікавих локацій, зокрема й для відпочинку вихідного дня. Регіон багатий на історичні пам'ятки, природні заповідники та культурні об'єкти, які розкривають багатовікову історію українського народу.

Які ще неординарні туристичні магніти варто побачити у Київській області?