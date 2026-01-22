Народився ж Івасюк у місті Кіцмань Чернівецької області. Завдяки матеріалам IGotoWorld розповідаємо про цей регіон докладніше.

Володимир Івасюк народився у Кіцмані: що варто побачити у рідному краї композитора?

Володимир Івасюк народився 4 березня 1949 року у Кіцмані на Буковині, як зазначає Суспільне. Батько його був відомим місцевим письменником і професором української літератури. Мати ж родом із Запорізької області, а працювала вчителькою.

Володимир Івасюк є автором 107 пісень та 53 інструментальних творів, а також музики до кількох вистав. Він ідеально грав на скрипці, віолончелі та фортепіано.​ Найвідоміша пісня Івасюка – звісно, "Червона рута".

Вона народилася, до слова, на іншій локації Буковини. Це село Розтоки – саме тут Володимир Івасюк знайшов особливе натхнення.

Невелике місто Кіцмань знане головно як місце народження українського музичного генія. Це місце зберігає пам'ять про видатного земляка та дозволяє туристам дізнатися більше про його життя і творчість.​

Там у музичній школі, названій на честь композитора, можна відвідати кімнату-музей Івасюка. Будинок, де народився Володимир, також зберігся у Кіцмані і є важливою туристичною пам'яткою. Саме тут майбутній композитор провів перші 17 років свого життя, до переїзду в Чернівці.

Володимира Івасюка, найімовірніше, вбило КДБ у 1979 році. Його похорон став величезною подією та одним із перших протестів проти радянської системи, які врешті-решт призвели до падіння Радянського Союзу.​

Додамо, що у Чернівцях є обласний меморіальний музей Івасюка, у сімейній квартирі. П'ять кімнат тут демонструють інтер'єрні сцени життя композитора та його батьків, показують експозицію про його життя і творчість.​

Які ще цікаві туристичні локації варто побачити у Чернівецькій області?