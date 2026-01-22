Родился же Ивасюк в городе Кицмань Черновицкой области. Благодаря материалам IGotoWorld рассказываем об этом регионе подробнее.
Владимир Ивасюк родился 4 марта 1949 года в Кицмане на Буковине, как отмечает Суспільне. Отец его был известным местным писателем и профессором украинской литературы. Мать же родом из Запорожской области, а работала учительницей.
Владимир Ивасюк является автором 107 песен и 53 инструментальных произведений, а также музыки к нескольким спектаклям. Он идеально играл на скрипке, виолончели и фортепиано. Самая известная песня Ивасюка – конечно, "Червона рута".
Она родилась, к слову, на другой локации Буковины. Это село Розтоки – именно здесь Владимир Ивасюк нашел особое вдохновение.
Небольшой город Кицмань известен главным образом как место рождения украинского музыкального гения. Это место хранит память о выдающемся земляке и позволяет туристам узнать больше о его жизни и творчестве.
Там в музыкальной школе, названной в честь композитора, можно посетить комнату-музей Ивасюка. Дом, где родился Владимир, также сохранился в Кицмане и является важной туристической достопримечательностью. Именно здесь будущий композитор провел первые 17 лет своей жизни, до переезда в Черновцы.
Владимира Ивасюка, вероятнее всего, убило КГБ в 1979 году. Его похороны стали огромным событием и одним из первых протестов против советской системы, которые в конце концов привели к падению Советского Союза.
Добавим, что в Черновцах есть областной мемориальный музей Ивасюка, в семейной квартире. Пять комнат здесь демонстрируют интерьерные сцены жизни композитора и его родителей, показывают экспозицию о его жизни и творчестве.
Какие еще интересные туристические локации стоит увидеть в Черновицкой области?
Протятые камни – особое место, где скальные глыбы формируют каменный лабиринт. В 2025 году эта неординарная территория стала центральным звеном нового туристического маршрута с качественной разметкой и информационными табличками, объединяющий Смугарские водопады, собственно, Протятые камни, и арку Соколиный Глаз и перевал Нимчич.
Шишковые холмы возле села Нагоряны – уникальная геологическая локация с конусообразными холмами, остатками кораллового рифа древнего океана Тетис. Благодаря эрозии, выветриванию и тектоническим процессам Шишковые холмы приобрели свои фантастические очертания, а Днестр здесь образует Вороновицкий меандр – величественный каньон.