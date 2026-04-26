А еще Зиньков, речь же именно об этом небольшом городке, является родиной одного из самых ярких украинских поэтов XX века – Николая Зерова. Со ссылкой на ipoltavets.com рассказываем об этом подробнее.

Здесь родился Николай Зеров: почему его родной Зиньков – больше, чем обычный городок?

Первые упоминания о Зинькове на Полтавщине датированы концом XVI века, когда город фигурировал в документах как крепость, подчиненная Речи Посполитой. В годы Освободительной войны Богдан Хмельницкий приказал обнести Зиньков земляным валом, и город стал сотенным центром Полтавского полка.

Чуть позже, между 1662 и 1672 годами, он даже имел статус отдельного Зиньковского полка. Позже вошел в состав Гадячского полка и оставался там вплоть до уничтожения казацкого строя в 1782 году. До сих пор Зиньков лежит на берегу реки Ташань в 80 километрах от Полтавы и хранит память той эпохи.

И именно там 26 апреля 1890 года родился Николай Зеров, как отмечает osvita.ua – поэт, литературовед, переводчик и лидер украинских неоклассиков. Отец Николая Константин работал в местной школе, а мать Мария происходила из казацкого рода Яресько из-под Диканьки. В семье было 11 детей, и Николай был самым старшим.

Вот как выглядит город Зиньков в Полтавской области: смотрите видео

Читать Зеров научился в 4 года и сразу, по его же собственным словам, стал "библиофагом" – пожирателем книг. После Зинькова Николай учился в Ахтырке, потом в Киеве, но именно полтавский городок с его казацким духом и атмосферой учительской семьи заложил ту основу, из которой вырастет один из тончайших знатоков античной поэзии и мастер сонетной формы.

Зеров знал 12 языков, переводил Вергилия и Горация, и писал сонеты безупречного строения на украинском языке. И, понятное дело, за это его ненавидела советская власть – в 1937 году Николая Зерова расстреляли в Сандармохе среди тысяч других жертв.

Зиньков сегодня является небольшим городом с населением около 10 тысяч человек, он известен аграрным сектором, нефтегазодобычей и кирпичным производством. Но тот, кто знает его историю, приезжает в Зиньков не за этим, а за казацкой памятью и памятью о человеке, которого убили за любовь к родному слову.

Какие еще туристические магниты Полтавщины стоит посетить?

Дворец в Березовой Рудке. Он связан с личной историей Тараса Шевченко – именно там тот гостил у семьи Закревских и пережил неразделенную любовь к хозяйке имения Платониде Закревской. Дворец и по сей день сохраняет атмосферу той эпохи и является одним из немногих материальных наследий путешествий Шевченко по Полтавщине.

Чернухи, родина Григория Сковороды. В честь нашего странствующего философа, поэта и просветителя XVIII века там действует литературно-мемориальный музей. Также Чернухи считают точкой отсчета сковородинского маршрута по Полтавщине, который завершает Сковородиновка, где философ умер и похоронен.