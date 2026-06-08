Специальные комиссии проводят тщательные проверки условий безопасности на каждом участке побережья и оценивают экологические последствия боевых действий для морской экосистемы. Только после этого пляжи получают официальные разрешения. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко.

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Где в Одессе можно искупаться в море?

Всего в Одессе есть около 70 пляжей, из которых 20 – муниципальные. Но по состоянию на конец первой недели лета только два пляжа имели официальное разрешение принимать отдыхающих. Речь идет о Калетоне и инклюзивном Безмеж. Городской совет и военная администрация планируют открыть всю береговую линию от Ланжерона до 16 станции Большого Фонтана, но пока еще продолжаются проверки.

Заметим, что разрешения на купание выдают только после обследований водолазов и проверки наличия укрытия рядом с пляжем.

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Я лично гуляла в районе Отрады и видела, как продолжают устанавливаться укрытия. Это наземные бетонные тяжелые конструкции, чтобы люди могли укрыться во время воздушной тревоги,

– рассказала Осауленко.

Отдых на море в Одессе / Фото Depositphotos

Обратите внимание! Если вы хотите отдохнуть без воздушных тревог и лишнего стресса, то мы сделали подборку самых доступных зарубежных направлений для украинских туристов. В нее попали курорт Бари в Италии, куда можно долететь из Польши за копейки, молодежное Аликанте в Испании и египетский курорт без россиян Марса-Алам. Также доступными ценами, хорошим уровнем сервиса и длинными песчаными пляжами славится Болгария.

Где в Одессе есть самый старый пляж?

Ранее мы рассказывали историю самого старого пляжа Одессы – Ланжерона. Его назвали в честь французского аристократа графа Ланжерона, который 200 лет назад построил здесь роскошную виллу. Сейчас от этой виллы осталась только арка, которая когда-то украшала въезд на территорию дома. Граф часто устраивал здесь балы и вечеринки, на которых собиралась аристократия, а для простонародья пляж был закрыт.

Однако перед смертью Ланжерон оставил эту территорию городу, но взял обещание от властей, что пляж станет муниципальным. Так пляж Ланжерон стал первым, который открыли для простого населения.