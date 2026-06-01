Из-за полномасштабной войны украинцы потеряли возможность безопасно отдыхать на море в пределах страны. Хотя некоторые туристы все же едут в Одессу, но большинство все же боятся рисковать из-за частых прилетов дронов. Ведь последнее, чего хочется в отпуске, это бежать с пляжа в укрытие или мониторить ночью направление движения вражеских ракет и дронов. Поэтому 24 Канал рассказывает, где украинцы могут спокойно отдохнуть на море за границей без лишних затрат.

Куда поехать на море за границу, чтобы не за все деньги мира?

Бари, Италия. Обычно бюджетными направлениями для украинцев называют Болгарию и Албанию, заставляя забыть об отдыхе в Испании, Италии или Греции. На самом деле даже в этих популярных странах есть курорты на разный кошелек. Например, в Италии можно отдыхать на дорогом Амалфитанском побережье, а можно полететь в малоизвестный курорт Бари, где цены значительно доступнее.

Бари – это настоящая скрытая жемчужина на побережье Адриатического моря в Италии. Здесь нет толп туристов и завышенных цен, а среди отдыхающих – преимущественно итальянцы. Бари славится широкими песчаными пляжами, красивым центром города и оживленной ночной жизнью.

Долететь в этот курортный город на юге Италии в середине июня можно за 2,6 тысячи гривен из польского Кракова в две стороны. А стоимость аренды апартаментов стартует от 36 тысячи гривен за двоих на 9 ночей.



Аликанте. Испания. Этот оживленный портовый город на юго-востоке Испании предлагает идеальное сочетание пляжного отдыха и прогулок по городу. В Аликанте есть пляжи, которые имеют знак отличия "Голубой флаг", что свидетельствует о высоком качестве и чистоте побережья. Этот курорт также прекрасно подойдет для молодежи, ведь здесь есть активная ночная жизнь.

Билеты на самолет из Варшавы в Аликанте на 12 – 21 июня стоят 5 тысяч гривен в обе стороны без багажа. Комфортное жилье с хорошим расположением на Booking стартует от 60 тысяч гривен за двоих на те же даты.

Констанца, Румыния. Украинские туристы обычно не рассматривают Румынию, когда ищут направление для отдыха на море. А зря! Черноморский курорт Констанца может приятно удивить длинными пляжами и значительно более низкими ценами, чем в популярных европейских локациях.

Этот курорт особенно подойдет для тех, кто боится летать – добраться Констанцы из Украины можно поездом с пересадкой в Бухаресте. Стоимость билета в купейном вагоне из Киева в Бухарест стоит почти 4 тысячи гривен, а время в пути занимает сутки. Из румынской столицы в Констанцу ехать еще около двух часов, а билет обойдется от 430 гривен.

Цены на проживание здесь очень доступны – в среднем ночь стоит 2 тысячи гривен за двоих.

Марса-Алам, Египет. Это тот самый курорт в Египте, где вы почти точно не встретите россиян. Как ранее объясняла 24 Каналу турагентка Елена Матвияс, на этот курорт не летают чартеры из России, а потому гражданам государства-агрессора сюда неудобно добираться. Им надо лететь в Хургаду, а потом еще почти 300 километров ехать автобусом до отеля в Марса-Алам. Поэтому россияне сюда просто не доезжают.

Но не только отсутствие "соседей" является преимуществом Марса-Алам. На самом деле на этом курорте можно довольно недорого отдохнуть. Выгоднее бронировать отдых через туроператора, а не самостоятельно. Туры на двоих в 4-звездочный отель с вылетом из Кишинёва стартуют от 50 тысяч гривен.

Отдых на море за рубежом – вполне доступен, если выбрать правильное направление и заранее спланировать поездку. Популярные курорты далеко не всегда являются лучшим вариантом, поэтому лучше присматриваться к малоизвестным направлениям, которые предлагают более низкие цены и меньше толп.