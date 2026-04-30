Портовый город Бари популярен среди итальянцев, которые приезжают сюда, чтобы отдохнуть без толп. Архитектурный старый город, красивые пляжи и вкусные рестораны делают Бари идеальным местом для летнего отпуска. Об этом сообщает Travel and Leisure.

Почему стоит увидеть город Бари в Италии?

Город Бари расположен в регионе Апулия, имеет большой порт и самую красивую набережную на юге Италии. Набережная окружена пальмами и красивыми зданиями в стиле Либерти – итальянским вариантом модерна. Это отличное место для пробежки, поездки на велосипеде или вечерней прогулки.

В Старом городе есть много извилистых узких улочек, базилика Святого Николая, норманно-швабский замок и оживленные площади. На улице Страда Арко Бассо можно увидеть, как местные женщины делают пасту орекьетте на деревянных досках.

Утро туристам в Бари стоит начать в порту, чтобы увидеть, как рыбаки разгружают улов и раскладывают его по ящикам, которые дальше повезут в магазины и рестораны. Местные жители приходят сюда, чтобы попробовать свежие морепродукты. Их часто едят сырыми, просто полив соком из лимона. К этому невероятному завтраку можно заказать эспрессо или итальянское пиво Peroni и навсегда запомнить этот момент.

Атмосфера на курорте Бари: видео

Где на Бари самые лучшие пляжи?

Бари – это не только город, но и провинция, а лучшие пляжи и живописные бухты расположены в ее окрестностях. Ресурс Tripadvisor составил рейтинг пляжей Бари, который возглавили:

Lama Monachile – пляж между скал в живописном городке Полиньяно-а-Маре; Lido Sabbiadoro – пляж с кристально чистой водой, широкой береговой линией и большим количеством шезлонгов; Macramè Apulian Beach Experience – роскошный платный пляж в формате райского сада.



Пляж Lama Monachile возле Бари / Фото Depositphotos

Почему на Бари дешевый отдых?

Авиабилеты – это немалая часть бюджета на путешествие. Особенно летом, когда стоимость перелета в популярные морские курорты Европы возрастает в несколько раз. Но если полететь на Бари, то можно хорошо сэкономить именно на дороге.

Билет на рейс лоукост-компании Ryanair из Будапешта на Бари обойдется всего в тысячу гривен без багажа, а обратно – даже меньше. Например, по данным сервиса kiwi.com, можно полететь на Бари 27 мая, а вернуться в Будапешт 4 июня и заплатить за билеты на самолет всего 2032 гривны. Из Польши будет немного дороже, но не существенно.



Стоимость перелета на Бари и обратно в Будапешт / Скриншот с kiwi.com

Правда, придется еще учесть добирание поездами в Будапешт, но без этого сейчас никак – из-за закрытых аэропортов улететь куда-то самолетом украинцы могут только из соседних государств.

Когда лучшее время, чтобы поехать в Бари?

Лучшие месяцы для посещения этого итальянского курорта – это с середины апреля до июня и с сентября по октябрь. В этот период погода теплая, но не жаркая, а потому можно много гулять и исследовать местность. Но если вы ориентируетесь исключительно на пляжный отдых, то июль и август идеально подойдут.

