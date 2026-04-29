Украинская тревел-блогерша назвала лучшие локации страны Юлия Беркута открывает для нас настоящую жемчужину Хорватии. Это удивительное место, где природа создала невозможное: величественные горные хребты здесь встречаются с кристально чистыми водами моря, создавая пейзаж, от которого перехватывает дыхание. Также со ссылкой на TripAdvisor расскажем о лучших пляжах этого курорта.

Какой курорт Хорватии стоит внимания туристов?

Брела – это не просто курорт, это визитная карточка Хорватии. Ее не зря называют одним из самых впечатляющих курортов Хорватии. Это место покоряет с первого взгляда благодаря безупречным пляжам и уникальному расположению: большинство отелей и вилл буквально утопают в зелени деревьев, что дарит целебную прохладу даже в пик летней жары.

Курорт Брела в Хорватии: смотреть видео

Какие пляжи стоит посетить на курорте Брела?

Punta Rata – визитная карточка Хорватии с легендарным камнем-символом в море. Здесь просторно, но всегда людно.

Punta Rata / фото TripAdvisor

Plaža Podrače – фаворит многих туристов. Уютная бухта между гигантскими скалами, где царит атмосфера приватности.

Plaža Podrače – фаворит многих туристов. Уютная бухта между гигантскими скалами, где царит атмосфера приватности. Jakiruša и Stomarica – идеальные локации для тех, кто ищет тишины. На Стомарице посетите Waikiki bar за крутыми полосе.

Jakiruša и Stomarica / фото TripAdvisor

Soline – центральный пляж. Популярный, но слишком шумный. Лучше пройти 200 метров дальше – и вы найдете такие же хорошие, но значительно более спокойные места.

Soline – центральный пляж. Популярный, но слишком шумный. Лучше пройти 200 метров дальше – и вы найдете такие же хорошие, но значительно более спокойные места. Plaža Za Pse – редкость для этих краев: специально обустроенный пляж для отдыха с собаками.

Чем можно заняться туристам?

Если вы любите активности, тогда арендуйте каяк или SUP-борд, чтобы исследовать бухты с моря, или посетите дайвинг-центр Bikini Dive. Если же вы на авто, обязательно посетите карстовые озера (Голубое и Красное) в Имотски или стеклянный мост Biokovo Skywalk для порции адреналина.

Какие плюсы и минусы отдыха на курорте Бела?

Плюсы: невероятная эстетика пляжей и бесплатные удобства (душ, туалет). Большинство жилья – в шаге от моря. Наличие уединенных бухт в окрестностях.

невероятная эстетика пляжей и бесплатные удобства (душ, туалет). Большинство жилья – в шаге от моря. Наличие уединенных бухт в окрестностях. Недостатки: даже в сентябре (низкий сезон) людей бывает много. Толпы "пакетных" туристов возле крупных отелей. Центральная набережная иногда напоминает шумный рынок с сувенирами.

Какие еще локации Хорватии достойны внимания туристов?

Пула в Хорватии была построена на семи холмах, что свидетельствует о ее глубоком римском наследии и стратегическом географическом планировании. Сегодня эти холмы все еще являются основой структуры и очарования города. Туристам точно стоит увидеть локацию Арена Пулы. Возвышаясь над городом недалеко от побережья уже более 2000 лет, амфитеатр является одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов такого типа в мире.

Также узнайте о Остров Раб – это одно из тех редких мест в Хорватии, где пляжи не галечные, а песчаные. Остров Раб называют романтическим местом из-за его живописных средневековых улочек и четырех церковных башен, которые возвышаются над городом.