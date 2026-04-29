Українська тревел-блогерка Юлія Беркута відкриває для нас справжню перлину Хорватії. Це дивовижне місце, де природа створила неможливе: величні гірські хребти тут зустрічаються з кришталево чистими водами моря, створюючи пейзаж, від якого перехоплює подих. Також з посиланням на TripAdvisor розповімо про найкращі пляжі цього курорту.

Який курорт Хорватії вартий уваги туристів?

Брела – це не просто курорт, це візитівка Хорватії. Її не дарма називають одним із найбільш вражаючих курортів Хорватії. Це місце підкорює з першого погляду завдяки бездоганним пляжам та унікальному розташуванню: більшість готелів та вілл буквально потопають у зелені дерев, що дарує цілющу прохолоду навіть у пік літньої спеки.

Курорт Брела у Хорватії: дивитись відео

Які пляжі варто відвідати на курорті Брела?

Punta Rata – візитівка Хорватії з легендарним каменем-символом у морі. Тут просторо, але завжди людно.

Punta Rata / фото TripAdvisor

– фаворит багатьох туристів. Затишна бухта між гігантськими скелями, де панує атмосфера приватності. Jakiruša та Stomarica – ідеальні локації для тих, хто шукає тиші. На Стомариці завітайте у Waikiki bar за крутими смузі.

Jakiruša та Stomarica / фото TripAdvisor

– центральний пляж. Популярний, але занадто гамірний. Краще пройти 200 метрів далі – і ви знайдете такі ж гарні, але значно спокійніші місця. Plaža Za Pse – рідкість для цих країв: спеціально облаштований пляж для відпочинку з собаками.

Чим можна зайнятися туристам?

Якщо ви любите активності, тоді орендуйте каяк чи SUP-борд, щоб дослідити бухти з моря, або завітайте у дайвінг-центр Bikini Dive. Якщо ж ви на авто, обов'язково відвідайте карстові озера (Блакитне та Червоне) в Імотскі або скляний міст Biokovo Skywalk для порції адреналіну.

Які плюси та мінуси відпочинку на курорті Бела?

Плюси: неймовірна естетика пляжів та безкоштовні зручності (душ, туалет). Більшість житла – за крок від моря. Наявність відокремлених бухт на околицях.

неймовірна естетика пляжів та безкоштовні зручності (душ, туалет). Більшість житла – за крок від моря. Наявність відокремлених бухт на околицях. Недоліки: навіть у вересні (низький сезон) людей буває забагато. Натовпи "пакетних" туристів біля великих готелів. Центральна набережна подекуди нагадує гамірний ринок із сувенірами.

Які ще локації Хорватії варті уваги туристів?

Пула в Хорватії була побудована на семи пагорбах, що свідчить про її глибоку римську спадщину та стратегічне географічне планування. Сьогодні ці пагорби все ще є основою структури та чарівності міста. Туристам точно варто побачити локацію Арена Пули. Височіючи над містом недалеко від узбережжя вже понад 2000 років, амфітеатр є одним з найкраще збережених зразків такого типу у світі.

Також дізнайтесь про Острів Раб – це одне з тих рідкісних місць у Хорватії, де пляжі не галькові, а піщані. Острів Раб називають найромантичнішим місцем через його мальовничі середньовічні вулички та чотири церковні вежі, які здіймаються над містом.