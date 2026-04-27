Греція традиційно залишається одним із найпопулярніших напрямків для літньої відпустки серед європейців та українців. Туристів приваблюють тепле море, сотні островів, антична спадщина, смачна кухня та широкий вибір курортів. У 2026 році країна також зберігає статус комфортного напряму для мандрівок, однак відпочивальникам варто врахувати нові збори та актуальні правила перебування.

Куди поїхати на пляжний відпочинок у Грецію у 2026 році?

Якщо цікавить відпочинок на морі, вибір залежить від формату поїздки. Для сімей з дітьми часто обирають Халкідіки, Крит або Родос завдяки піщаним пляжам та спокійним курортам. Молодь частіше їде на Міконос, Корфу чи Закінф, де активне нічне життя та багато розваг.

Тим, хто шукає красиві краєвиди та романтичну атмосферу, варто звернути увагу на Санторіні. Це один із найвідоміших островів країни з білими будинками, вузькими вуличками та панорамами Егейського моря.

Що пропонують тури у 2026 році?

Під час сезону 2026 тури у Грецію залишаються популярними серед українців. Найчастіше туристичні компанії пропонують пакетні поїздки на 7 – 10 ночей із перельотом, трансфером і проживанням у готелі.

Найбільш доступними зазвичай є материкові курорти та Крит, тоді як Санторіні й Міконос належать до дорожчих напрямків. Популярності також набирають круїзи між островами, які дозволяють за одну подорож побачити одразу кілька регіонів країни.

Що змінилося з податками для туристів у 2026 році?

У 2026 році в країні продовжує діяти туристичний податок для пасажирів круїзних суден, який запровадили ще в липні 2025 року. Його розмір залежить від сезону та порту висадки. У період з 1 червня до 30 вересня пасажири сплачують:

20 євро за висадку на Міконосі та Санторіні;

5 євро в інших портах.

У жовтні та з 1 квітня до 31 травня ставка нижча:

12 євро Міконос і Санторіні;

3 євро інші порти.

У зимовий сезон з 1 листопада до 31 березня:

4 євро Міконос і Санторіні;

1 євро решта портів.

Такі збори влада пояснює високим навантаженням на найпопулярніші острови в піковий сезон.

Греція для українців у 2026 році

Влада країни продовжила тимчасовий захист для громадян України ще на один рік до 4 березня 2027 року. Це означає, що українці, які перебувають у Греції за відповідним статусом, можуть і надалі користуватися передбаченими правами та підтримкою.

Що варто знати про вулкани Греції?

Не всі знають, що вулкан у Греції – це не рідкість. Країна входить до зони так званої Грецької вулканічної дуги, де розташовані як активні, так і сплячі вулкани. Найвідоміший приклад – це Санторіні. Масштабне виверження тисячі років тому сформувало знамениту кальдеру, яка нині вважається однією з найкрасивіших у світі.

Вулканічний острів Греції: які локації варто побачити?

Такий запит найчастіше стосується Санторіні, однак не лише він заслуговує уваги. Наприклад, Мілос відомий незвичайними білими скелями та пляжами, що утворилися завдяки вулканічному минулому острова. Нісірос приваблює туристів кратером Стефанос, де можна побачити геотермальні явища.

