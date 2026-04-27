Адже навряд чи варто розглядати, до прикладу, Балтійське, де вода "тепла" до плюс дванадцяти. А в яких точках планети пляжний сезон у розпалі у травні, розповімо докладніше завдяки матеріалам порталу seatemperature.info.

Який рейтинг морів за температурою можна скласти на травень 2026?

Природно, лідери за температурою у травні – тропічні моря. Власне, найтепліше море цього місяця – у Таїландській затоці, +31 градус. Далі йдуть води Мексиканської затоки, Балі й Мальдіви в Індійському океані з приблизно +29. Звісно, для тих, хто не готовий летіти у таку далечінь, є гідні альтернативи значно ближче.

Передовсім це Червоне море – найтепліше серед доступних напрямків для українців. У Хургаді та Шарм-ель-Шейху у травні 2026 року вода, як прогнозують, прогріється до +26. Прозорість води у цьому морі у травні максимальна, що робить його ідеальним для снорклінгу та дайвінгу.

Далі – Середземне море, але тут залежно від регіону. Туреччина у травні зустрічає гостей якраз початком офіційного купального сезону. У першій половині місяця найтепліша вода в Аланії, Сіде та Кемері, до кінця травня активний пляжний сезон починається у Фетхіє, Мармарісі та Бодрумі з водою до +21 градуса.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

На Кіпрі вода трохи менш стабільна, від 20 до 24. На Мальті від +20 навряд чи відійде при дев'яти годинах сонця на день. В Албанії у травні Іонічне море тепліше за Адріатичне, але це мовиться про від +18 і до +21 проти від +17 до +19. Це одна з причин, чому туристи обирають південне узбережжя Албанії, а не північне.

Де купатися ще рано, так це атлантичне узбережжя Іспанії та Португалії, за винятком Канарських островів. Так само і майже вся Хорватія з водою у +18 максимум. Тож якщо для вас температура води принципова – ці напрямки краще відкласти на липень.

Загалом, як зазначає профільний сайт seatemperatu.re, у Європі в Іспанії, Португалії, на півдні Франції та у Хорватії є окремі місця, де купатися у травні вже приємно, але треба ретельно підійти до планування (а чи зупинитися на добре знайомій Туреччині). Найкращі ж варіанти поки в інших регіонах: в Америках – це Коста-Рика та Флорида, а в Азії – Мальдіви й Шрі-Ланка. Щодо Африки вибір значно ширший, але лідерство за зручністю зберігатиме Єгипет.

Які цікаві факти варто знати про улюблені серед українців туристичні моря?

Середземне море омиває береги 22 суверенних держав – більше, ніж будь-яке інше море у світі. Воно є найбільшим замкненим морем планети та, попри відносно невелику площу, забезпечує близько 30% світового туристичного потоку щороку.

А щодо Чорного моря, то National Geographic додав узбережжя Туреччини до переліку найкращих місць для відвідування у 2026 році. Зокрема мовиться про міста Самсун і Бартін та Понтійські гори, де можна в одному маршруті поєднати гірський та морський туризм.