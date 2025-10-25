Видання National Geographic розповіло про 25 туристичних напрямків, які варто відвідати у 2026 році. Серед них є Туреччина, але не попсові туристичні міста, а ті, де можна відчути справжні пригоди. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також "Найнудніша країна світу" виявилася ідеальним місцем для теплої відпустки взимку

Чому варто поїхати на Чорноморське узбережжя Туреччини?

Одне з небагатьох місць на планеті, де можна одночасно кататися на хвилях і кататися на лижах з пухким снігом, – це мальовнича та культурно багата альтернатива переповненим узбережжям Егейського та Середземного морів,

– наголосили у National Geographic.

На півночі Туреччини, між Чорним морем та Понтійськими горами, розташовані два унікальні міста – Самсун та Бартін. Вони зовсім не популярні серед масового туриста, але ваблять турків та тих, хто шукає цікаві місця. Самсуна та Бартін мають довгі піщані пляжі, затишні і мальовничі бухти, а також красиву архітектуру.

Ще одна чорноморська перлина Туреччини – Трабзон. Тут Старе місто нагадує лабіринти минулого і часи, коли Трабзон був центром розвитку грецької і турецької культур.



Місто Трабзон у Туреччині / Фото مصطفى رعدان

Трохи далі від Трабзона на березі моря є місто Різе, яке славиться своїми чайними плантаціями – саме тут вирощують славнозвісний турецький чай.

З будь-якого з цих міст можна відправитися на одноденну екскурсію у Понтійські гори, де є безліч середньовічних замків та монастир Сумела у візантійському стилі, який височіє на скелі ще з 4 століття. Також тут є гірськолижні курорти, де можна кататися на лижах і сноуборді.

Як пише Mountain field guide, завдяки тому, що Понтійські гори непопулярні серед туристів, тут збереглася красива незаймана природа та широке біорізноманіття. Найвища вершина цього гірського хребта – Качгар-Дарі, її висота становить майже 4 тисячі метрів.

Для авантюристів підійде селище Айдер, де можна долучитися до сафарі-туру або походу через вічнозелені ліси.

Які ще моря є у Туреччині?

Не всі туристи знають, що у Туреччині, окрім Чорного, Середземного та Егейського морів, є ще одне – Мармурове. Воно є внутрішнім і з'єднує між собою Чорне та Егейське. Саме сюди приїжджають на відпочинок самі турки. На узбережжі Мармурового моря нема готелів високо рівня, але тут є автентична атмосфера Туреччини.

Найкращий період, щоб відпочити на Мармуровому морі, – це липень та серпень.