Упродовж наступних десятиліть деякі найвідоміші локації світу можуть опинитися під водою. За даними Міжурядової групи експертів, до 2100 року зміна клімату призведе до підвищення рівня моря у світі на 32 – 84 сантиметри, що спровокує непоправні наслідки. Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також Не лише Колізей: 6 недорогих, але красивих локацій біля Риму, де нема натовпів

Які туристичні місця можуть невдовзі зникнути?

1. Мальдіви. Мальдіви – це найнижче розташована країна у світі, її найвища точка сягає всього 2,3 метра над рівнем моря. Якщо рівень моря продовжить підвищуватися, то 80% островів країни стануть непридатними для життя вже до 2050 року.

2. Багамські острови. Тут проблема схожа – підвищення рівня моря може затопити територію. Однак ситуацію погіршує вапнякова геологія островів, яка дозволяє морській воді просочуватися крізь землю, що, своєю чергою, провокує повені. Якщо негативна тенденція збережеться, більшість Багамських островів будуть затоплені вже через 75 років.

3. Фіджі. Цей тропічний рай з білосніжними пляжами страждає через екстремальні погодні явища. Сильні дощі призводять до повеней, які руйнують інфраструктуру та економіку країни.

Острівна країна Фіджі / Фото Depositphotos

4. Самоа. Через підвищення температури океану руйнується риф довкола цієї острівної держави, який захищає її від потужних хвиль. Без рифу берегова лінія Самоа стане оголеною, що призведе до ерозії і повеней.

5. Сейшельські острови. Більшість населених пунктів та інфраструктури Сейшелів розташовані на узбережжі. Тож навіть найменше підвищення рівня моря матиме серйозні наслідки для життя людей.

6. Венеція. Науковці італійського інституту геофізики та вулканології виявили, що місто опускається приблизно на 1 – 2 міліметри на рік. Воно буквально повільно тоне у воді, а сприяє цьому надмірний туризм.

7. Нідерланди. Чверть території країни перебуває нижче за рівень моря, а понад половина населення проживає у районах, яким загрожує затоплення. Якщо середня температура повітря потеплішає на 2 градуси, то рівень моря може піднятися на 1 метр, що серйозно загрожує Нідерландам.

Цікаво Такого ви ще не бачили: у Франції є штучне село, яке збудували, щоб догодити Марії Антуанетті

Чи можна зупинити негативні наслідки для цих міст?

І хоч загроза зникнення й провокує бажання побачити ці локації, та насправді у цьому й проблема. Річ у тому, що надмірний туризм і є однією з причин загрозливого сценарію. Збільшення кількості авіарейсів призводить до збільшення викидів вуглецю, що сприяє зміні клімату.

Як пише Science Alert, у вчених є 4 варіанти порятунку Венеції від занурення під воду:

продовження використання стратегії "відкрита лагуна", вхід до якої закривається, коли є ризик повені. Однак вона перестане працювати при підвищенні рівня моря на 1,25 метра, що прогнозують до 2300 року; будівництво кільцевих дам довкола міста, які захистять лагуну, але матимуть негативний вплив на загальну атмосферу; повне закриття лагуни і, відповідно, міста як порту; переселення жителів Венеції та переміщення всіх культурних пам'яток на материк.

Наразі найкращим варіантом вважають кільцеві дамби, але реалізація такого великого інженерного проєкту може зайняти 50 років.

До речі, за даними BBC, у Нідерландах на тлі загрози затоплення зростає інтерес до плавучих будинків. Частина населення бачить у такому способі життя можливість врятуватися і зберегти своє майно під час повені.

Мальовнича Венеція / Фото Depositphotos

Куди поїхати туристам замість Венеції?

Влітку Венеція перетворюється на мурашник з туристів. Людей настільки багато, що доводиться всюди стояти у чергах, а про спокійну прогулянку можна забути. Тож, щоб не перевантажувати місто і відпочити у спокійнішій атмосфері, варто завітати у Тревізо. Це місто розташоване за 40 кілометрів від Венеції і тут також є красиві канали і розкішна архітектура.

До слова, раніше ми розповідали не тільки про альтернативу Венеції, а й іншим популярним європейським місцям, де влітку очікують натовпи туристів.