Travell Off Path назвав 7 популярних серед туристів локацій у Європі, які цього літа краще оминати. Тут буде так багато туристів, що про автентичну й спокійну атмосферу можна забути.

Куди не варто їхати влітку 2026 року?

1. Венеція, Італія. Венеція – це справжній архітектурний шедевр, але коли ти стоїш у годинній черзі під палючим сонцем, щоб просто перетнути міст, то магія швидко зникає. Через величезну кількість одноденних турів Венеція перетворилася на справжню "туристичну пастку". Краще запланувати поїздку у Тревізо – тут теж є мальовничі канали і красива архітектура.

2. Барселона, Іспанія. Мешканці Барселони зовсім не раді туристам у своєму місті. Люди протестують через сильне зростання туристичного потоку, яке негативно впливає на їхнє повсякденне життя. Влітку у Барселоні не варто очікувати на привітне ставлення місцевих. Щоб не псувати собі настрій, краще відвідати Валенсію – тут на туристів чекає справжня атмосфера Іспанії.

3. Санторіні, Греція. Через те, що на Санторіні щодня приїжджають круїзні лайнери і тисячі пасажирів виходять на вулиці острова, тут шалено зросли ціни. Обід у ресторані на Санторіні може влетіти в копієчку. До того ж на острові надто багато туристів, щоб можна було просто насолодитися його красою – доводиться пробиратися крізь натовп.

Яка є альтернатива Санторіні?

Досвідчений мандрівник Вініус Костра зізнався, що Санторіні йому не сподобався через високі ціни та переповненість. Тут просто неможливо відчути справжню грецьку атмосферу, адже острів перетворився на суцільну туристичну пастку.

Натомість мандрівник назва три острови, які за природою і архітектурою схожі на Санторіні, але ціни на них значно дешевші, а туристів майже нема. Ба більше, на одному з них взагалі відпочивають лише греки, а тому тут можна ще краще відчути цю країну. Ось ці острови:

Парос,

Фолегандрос,

Наксос.

4. Рим, Італія. Рим – це прекрасне місто, яке, на жаль, стає нестерпним у серпні. Причина у сильній спеці, адже біля Колізею та інших відомих архітектурних пам'яток практично нема тіні, аби заховатися від сонця. Під час такої прогулянки складно насолоджуватися архітектурними шедеврами і осмислювати їхню історію. У серпні краще поїхати у Болонью, де є більше зелені, а тому спека не відчувається так сильно.

5. Амстердам, Нідерланди. У Амстердамі місцеві бідкаються через великі галасливі компанії, які приїжджають у місто лише заради вечірок та розваг. Через них Амстердам втратив свою затишну та невимушену атмосферу. Місцева влада вже навіть підвищила туристичний податок, щоб боротися з короткостроковою орендою.

Зверніть увагу! У Нідерландах є одне місто, яке вже прозвали "Анти-Амстердамом". Мовиться про Ейндховен, який розташований на півдні країни і за минулий рік побив туристичний рекорд. Саме його варто відвідати у 2026 році. Тут, як і в Амстердамі, є канали, але атмосфера значно спокійніша.

6. Амальфітанське узбережжя, Італія. У пік літнього сезону це красиве узбережжя переповнене туристами. Проїхати звивистою дорогою вздовж скель – завдання з зірочкою, адже вздовж дороги припарковані великі туристичні автобуси. Для недосвідченого водія така поїздка стане справжнім випробуванням. До того ж на пляжах практично нема вільного місця, а тому про спокійний відпочинок можна забути – доведеться боротися за клаптик землі для рушника.

Узбережжя Чіленто стане кращим вибором – без натовпів, але так само красиво.

7. Канарські острови, Іспанія. На Канарах вже кілька років поспіль тривають протести через туристів. Місцеві інфраструктура страждає через перевантаженість, а життя людей стало нестерпним через високі ціни на житло та вічні затори на дорогах. Востаннє протести посилювалися напередодні Великодня. Як пише CBN, поліція розслідувала серію нападів на орендовані автомобілі – 11 автівками порізали шини, а підозрюють у цьому місцевих.

Тож краще полетіти на іспанський острів Мадейра, де туристів ще не так багато, а тому місцеві налаштовані до них доброзичливо.