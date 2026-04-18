Це маловідоме місто експерти Travel Off Path прозвали "Анти-Амстердамом" у хорошому сенсі. Для декого воно може здатися нудним, але це лише на перший погляд.

Читайте також Ця локація нагадує найвідоміші курорти Італії, але без високих цін і натовпів туристів

Яке місто у Нідерландах зараз дуже популярне?

У 2025 році місто Ейндховен побило туристичні рекорди – завдяки новим залізничним маршрутам воно привабило найбільшу кількість туристів за всю свою історію. Це не просто так, адже в Ейндховен інноваційне місто, яке навіть називають "найкрутішим в країні".

Ейндховен розташований на півдні Нідерландів. Тут, як і в Амстердамі, є мальовничі канали. Однак на противагу від столиці, яка будує свій бренд довкола каналів, у Ейндховені вони не є головною перевагою. Ейндховен має репутацію креативного та прогресивного міста з великою кількістю музеїв, мистецьких галерей, дизайнерських магазинів тощо. Тут точно сподобається активній молоді.

Зверніть увагу! Українка відвідала містечко біля Амстердаму і була просто в захваті. Усього за 20 хвилин вона перенеслася в абсолютно іншу реальність, а всі будівлі у цьому місті нагадували конструктор Lego. Що це за місто – розповіли тут.

Що побачити у Ейндховені?

Туристичний путівник Lonely Planet радить завітати у музей Philips, де можна дізнатися про історію світової компанії електроніки, яка по суті створила сучасний Ейндховен. Також у місті є галерея сучасного мистецтва Van Abbemuseum, де представлені як сучасні колекції, так і оригінали творів Пікассо. Будівля галереї розташована на березі річки Доммель, тож після прогулянки можна випити кави у мальовничій локації.

У Ейндховені варто побачити оригінальну будівлю Evoluon, яка є іконою ретро-футуристичної архітектури. Цей науковий центр створений у формі НЛО, тож тут можна зробити цікаве фото.

Одна з вуличок Ейндховена

Які ще цікаві локації побачити у Європі?