Этот малоизвестный город эксперты Travel Off Path прозвали "Анти-Амстердамом" в хорошем смысле. Для некоторых он может показаться скучным, но это только на первый взгляд.

Читайте также Эта локация напоминает самые известные курорты Италии, но без высоких цен и толп туристов

Какой город в Нидерландах сейчас очень популярен?

В 2025 году город Эйндховен побил туристические рекорды – благодаря новым железнодорожным маршрутам он привлек наибольшее количество туристов за всю свою историю. Это не просто так, ведь в Эйндховене инновационный город, который даже называют "самым крутым в стране".

Эйндховен расположен на юге Нидерландов. Здесь, как и в Амстердаме, есть живописные каналы. Однако в отличие от столицы, которая строит свой бренд вокруг каналов, в Эйндховене они не являются главным преимуществом. Эйндховен имеет репутацию креативного и прогрессивного города с большим количеством музеев, художественных галерей, дизайнерских магазинов и тому подобное. Здесь точно понравится активной молодежи.

Где расположен город Эйндховен: карта

Обратите внимание! Украинка посетила городок возле Амстердама и была просто в восторге. Всего за 20 минут она перенеслась в совершенно другую реальность, а все здания в этом городе напоминали конструктор Lego. Что это за город – рассказали здесь.

Что увидеть в Эйндховене?

Туристический путеводитель Lonely Planet советует посетить музей Philips, где можно узнать об истории мировой компании электроники, которая по сути создала современный Эйндховен. Также в городе есть галерея современного искусства Van Abbemuseum, где представлены как современные коллекции, так и оригиналы произведений Пикассо. Здание галереи расположено на берегу реки Доммель, поэтому после прогулки можно выпить кофе в живописной локации.

В Эйндховене стоит увидеть оригинальное здание Evoluon, которое является иконой ретро-футуристической архитектуры. Этот научный центр создан в форме НЛО, поэтому здесь можно сделать интересное фото.

Одна из улочек Эйндховена / Фото Depositphotos

Какие еще интересные локации увидеть в Европе?