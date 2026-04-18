Этот малоизвестный город эксперты Travel Off Path прозвали "Анти-Амстердамом" в хорошем смысле. Для некоторых он может показаться скучным, но это только на первый взгляд.
Какой город в Нидерландах сейчас очень популярен?
В 2025 году город Эйндховен побил туристические рекорды – благодаря новым железнодорожным маршрутам он привлек наибольшее количество туристов за всю свою историю. Это не просто так, ведь в Эйндховене инновационный город, который даже называют "самым крутым в стране".
Эйндховен расположен на юге Нидерландов. Здесь, как и в Амстердаме, есть живописные каналы. Однако в отличие от столицы, которая строит свой бренд вокруг каналов, в Эйндховене они не являются главным преимуществом. Эйндховен имеет репутацию креативного и прогрессивного города с большим количеством музеев, художественных галерей, дизайнерских магазинов и тому подобное. Здесь точно понравится активной молодежи.
Где расположен город Эйндховен: карта
Что увидеть в Эйндховене?
Туристический путеводитель Lonely Planet советует посетить музей Philips, где можно узнать об истории мировой компании электроники, которая по сути создала современный Эйндховен. Также в городе есть галерея современного искусства Van Abbemuseum, где представлены как современные коллекции, так и оригиналы произведений Пикассо. Здание галереи расположено на берегу реки Доммель, поэтому после прогулки можно выпить кофе в живописной локации.
В Эйндховене стоит увидеть оригинальное здание Evoluon, которое является иконой ретро-футуристической архитектуры. Этот научный центр создан в форме НЛО, поэтому здесь можно сделать интересное фото.
