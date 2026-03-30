Украинка, которая ведет свой блог в тиктоке под ником @itsmedaariaa, рассказала, как за один день побывала в двух разных мирах. Девушка была просто потрясена городами, которые расположены неподалеку Амстердама.

Что это за уникальные локации можно найти возле Амстердама?

Первая локация, в которой побывала Дарья, – это город Zaandam. Он расположен на берегу реки Заан к северу от Амстердама. Город славится своей традиционной архитектурой. Девушке казалось, как будто все вокруг – просто декорации к фильму, а не настоящий город.

Многие здания напоминали цветной конструктор Lego, а особенно – популярный отель Inntel Amsterdam Zaandam. Как пишет Holland Here I Come, это 40-метровое здание состоит из почти 70 традиционных местных домов, поставленных друг на друга. Только один из них синего цвета, что является ссылкой на знаменитую картину Моне "Синий дом", которую он создал здесь в 1871 году.

Добраться до Zaandam можно поездом с центрального вокзала в Амстердаме или автомобилем. Ехать – всего 10 – 15 минут.



Колоритный отель Inntel Amsterdam Zaandam / Фото Holland here i come

Вторая локация – это деревня-музей под открытым небом Zaanse Schans. Здесь атмосфера и архитектура совсем другие, ведь соответствуют 18 – 19 векам.

Кажется, что ты внутри компьютерной игры о ферме – мельницы, природа, ходят утки. Еще здесь есть сыроварня-музей, где можно бесплатно дегустировать сыр. Выйти оттуда и ничего не купить – почти невозможно. Очень много вкусов и интересных сочетаний,

– рассказала Дарья.

В Zaanse Schans есть 7 исторических мельниц, некоторые из которых до сих пор работают и перемалывают специи, какао и обрабатывают древесину.

Как указано на сайте Zaanse Schans, эта деревня передает дух исторической Голландии. Вход на территорию свободный, но чтобы попасть в мельницы и некоторые музеи, надо заплатить.

Украинка показала интересные локации возле Амстердама: видео

