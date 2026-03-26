Речь идет о Стокгольме, который фактически стоит на воде и покрыт вязью из 57 мостов. По материалам visitstockholm.com рассказываем о прелестях этого города подробнее.

Скансен, корабль XVII века и музей ABBA: можно ли не влюбиться в Стокгольм?

Вокруг Стокгольма – архипелаг из более 30 тысяч островов, островков и скал, а сам город стоит на 14, как отмечает nationalgeographic.com. Вода – это не просто фон, а сама суть столицы Швеции. Вряд ли удастся не влюбиться в нее с первого же посещения, и на это есть как минимум 5 причин.

Гамла Стан, "Старый город" – средневековое сердце Стокгольма. Это остров с узкими мощеными улочками, красочными фасадами и зданиями, датированными XIII веком. Здесь расположен Королевский дворец, одна из самых больших резиденций монархов в мире, где ежедневно проходит знаменитая церемония смены караула. А центральная площадь Стурторьет – одна из самых фотогеничных в Скандинавии.

Музей Ваза (Vasamuseet) и корабль-призрак XVII века. Это самый посещаемый музей Скандинавии, и его главный экспонат – военный корабль "Ваза", затонувший в 1628 году при первом же выходе в море, а подняли его в 1961 году. После 333 лет пребывания на морском дне сохранность корабля поражает – 98% оригинальных конструкций во вполне хорошем состоянии.

Музей ABBA. На острове Дьюргорден расположен ABBA The Museum – интерактивная выставка, где можно выступить вместе с голограммами участников группы, примерить их костюмы и увидеть золотые пластинки и оригинальные реквизиты. Туристам стоит бронировать билеты очень заранее – очереди здесь круглый год.

Стокгольм – город на 14 островах, и вот что там есть: смотрите видео

Скансен – первый в мире музей под открытым небом. Его открыли в 1891 году, на территории воссоздана миниатюрная Швеция – традиционные фермы, мельницы, мастерские и зоопарк с северными животными, к примеру волками, лосями, медведями и росомахами.

Архипелаг и везде вода везде. Да, вода пронизывает город – треть площади занимают водоемы. Также Стокгольм – единственная европейская столица, где можно за 30 минут на общественном транспорте добраться от застроенного исторического центра до нетронутой природы необитаемых островов. Летом здесь курсируют сотни паромов и каяков, зимой – ледоколы.

