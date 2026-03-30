Українка, яка веде свій блог у тіктоці під ніком @itsmedaariaa, розповіла, як за один день побувала у двох різних світах. Дівчина була просто приголомшена містами, які розташовані неподалік Амстердама.

Що це за унікальні локації можна знайти біля Амстердама?

Перша локація, у якій побувала Дарія, – це місто Zaandam. Воно розташоване на березі річки Заан на північ від Амстердама. Місто славиться своєю традиційною архітектурою. Дівчині здавалося, наче усе довкола – просто декорації до фільму, а не справжнє місто.

Багато будівель нагадували кольоровий конструктор Lego, а особливо – популярний готель Inntel Amsterdam Zaandam. Як пише Holland Here I Come, ця 40-метрова будівля складається з майже 70 традиційних місцевих будинків, поставлених один на одного. Лише один з них синього кольору, що є посиланням на знамениту картину Моне "Синій будинок", яку він створив тут у 1871 році.

Добратися до Zaandam можна потягом з центрального вокзалу в Амстердамі або автомобілем. Їхати – всього 10 – 15 хвилин.



Колоритний готель Inntel Amsterdam Zaandam / Фото Holland here i come

Друга локація – це село-музей просто неба Zaanse Schans. Тут атмосфера та архітектура зовсім інші, адже відповідають 18 – 19 століттям.

Здається, що ти всередині комп'ютерної гри про ферму – млини, природа, ходять качки. Ще тут є сироварня-музей, де можна безкоштовно дегустувати сир. Вийти звідти і нічого не купити – майже неможливо. Дуже багато смаків і цікавих поєднань,

– розповіла Дарія.

У Zaanse Schans є 7 історичних млинів, деякі з яких досі працюють і перемелюють спеції, какао та обробляють деревину.

Як зазначено на сайті Zaanse Schans, це село передає дух історичної Голландії. Вхід на територію вільний, але щоб потрапити у млини та деякі музеї, треба заплатити.

Українка показала цікаві локації біля Амстердама: відео

