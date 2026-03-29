На платформі тредс користувачка lena__zaichenko_ поділилася неймовірними світлинами однієї ущелини в Австрії – місця, яке варто відвідати кожному туристу, адже здається, наче ви потрапляєте в абсолютно іншу реальність.

Де розташована одна з найдовших та найглибших ущелин Альп?

Ліхтенштейнська ущелина – одна з найдовших та найглибших в Альпах. Її глибина сягає до 300 метрів, а сформувалася вона впродовж мільйонів років завдяки воді, що прорізала масивні скелі. Розташована неподалік міста Санкт-Йоганн-ім-Понгау, ця природна пам'ятка вражає своїм масштабом і дикою красою.

Як виглядає Ліхтенштейнська ущелина: дивитись відео

З перших кроків ущелина занурює у світ гучного шуму води, стрімких скель і численних водоспадів. Тут немає поступового знайомства – відвідувач одразу опиняється серед бурхливої стихії, де кожен поворот відкриває нові, ще більш захопливі краєвиди. Високі кам'яні стіни, вузькі проходи та вода, що з гуркотом падає вниз, створюють відчуття справжньої сили природи.

Ліхтенштейнська ущелина / фото lena__zaichenko_

Для зручності відвідувачів ущелиною прокладені безпечні стежки, містки та сходи. Завдяки цьому можна без спеціального спорядження пройти маршрут і повністю зосередитися на спогляданні природи. Особливо вражає сучасна конструкція "Гелікс" – спіральні сходи, що ведуть приблизно на 30 метрів у глибину ущелини, дозволяючи відчути її масштаб ще гостріше, розповідає SalzburgerLand Tourismus.

Простір ущелини постійно змінюється: стежки перетинають скелі, проходять через тунелі з підсвіткою та виводять до оглядових точок. Кульмінацією маршруту стає водоспад, який стрімко спадає зі скель, завершуючи цю "подорож". Окрім природної величі, місце має й свою легенду: за переказами, ущелину створив диявол, який у гніві жбурнув воду у скелі.

