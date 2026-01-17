Але треба знати кілька важливих нюансів, щоб усе минулося без негараздів та з цілковитим задоволенням. 24 Канал із посиланням на parlament.gv.at розповість про це докладніше.

Парламент Відня: як забронювати екскурсію і що треба мати з собою?

Після масштабної реконструкції, завершеної у 2023 році, парламент Австрії у Відні відкрив свої двері для відвідувачів. Також там пропонують оновлені екскурсійні програми, тож навіть якщо ви там бували давніше – варто повернутися.

Як зареєструватися на екскурсію? Важливо знати, що для цього необхідно заздалегідь заповнити форму онлайн на офіційному сайті parlament.gv.at. Під час реєстрації потрібно вказати ім'я, дату народження, електронну адресу та обрати дату візиту.

Після реєстрації ви отримаєте QR-код, який необхідно буде пред'явити на вході. І, що важливо, тільки разом із фізичним документом, який посвідчує особу та містить ваше фото. Зверніть увагу, що на вході всі відвідувачі проходять обов'язкову перевірку безпеки.

Парламент пропонує безплатні екскурсії різного спрямування. Це архітектурні у парламенті та палаці Епштейн, сімейні для родин із дітьми від 5 до 8 років, мистецькі про художні інсталяції, бібліотечно-архівні та тематичні, як-от "Парламентаризм і жінки".

Екскурсії проводять німецькою та англійською мовами, іноді доступні іспанська, французька або італійська. Тривалість становить від 55 до 85 хвилин, максимальна кількість учасників у групі – 20.​

Що ви побачите на екскурсії? Найкрасивіші приміщення парламенту – колонний зал (Column Hall), історичний пленарний зал, вестибюль, зал Бундесрату, новий зал Національної ради. Як зазначає visitingvienna.com, будь-який турист може посидіти на місцях, які під час засідань займають нинішні депутати Австрії, і навіть на місці спікера.

Екскурсія також містить короткий огляд історії парламенту та його реконструкції. Гіди розповідають про парламентський процес, роботу політиків та архітектурні особливості будівлі.​ А для відпочинку чи очікування у будівлі є бібліотека та кілька ресторанів і кафе.

Які ще туристичні магніти Австрії цікаво буде відвідати найближчим часом?