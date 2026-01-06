Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку Goldentravel.

Які події варто не пропустити у 2026 році?

Ось добірка найяскравіших подій 2026 року в Європі, які варто взяти до уваги під час планування подорожей:

Карнавал у Венеції, Італія (31 січня – 17 лютого 2026) – один із найвідоміших карнавалів світу з розкішними масками, історичними костюмами та атмосферою справжньої казки.

(31 січня – 17 лютого 2026) – один із найвідоміших карнавалів світу з розкішними масками, історичними костюмами та атмосферою справжньої казки. Бал Віденської опери, Австрія (12 лютого 2026) – символ австрійської елегантності та класичної культури, який дозволяє побачити Відень у всій його аристократичній красі.

(12 лютого 2026) – символ австрійської елегантності та класичної культури, який дозволяє побачити Відень у всій його аристократичній красі. Вільнюський фестиваль світла, Литва (23 – 25 січня 2026) – місто перетворюється на велику артінсталяцію зі світлових проєкцій, музики та сучасного мистецтва.

Битва апельсинів, Іврея, Італія (15 – 17 лютого 2026) – унікальний та емоційний фестиваль, під час якого вулиці міста стають ареною масштабної й дуже видовищної "апельсинової" битви.

(15 – 17 лютого 2026) – унікальний та емоційний фестиваль, під час якого вулиці міста стають ареною масштабної й дуже видовищної "апельсинової" битви. Фестиваль тюльпанів, Нідерланди (19 березня – 10 травня 2026) – мільйони квітів у парках і полях країни створюють одні з найкрасивіших пейзажів Європи.

(19 березня – 10 травня 2026) – мільйони квітів у парках і полях країни створюють одні з найкрасивіших пейзажів Європи. День короля, Нідерланди (27 квітня 2026) – національне свято з вуличними вечірками, музикою та суцільною помаранчевою атмосферою по всій країні.

(27 квітня 2026) – національне свято з вуличними вечірками, музикою та суцільною помаранчевою атмосферою по всій країні. Фестиваль квітів, Мадейра (30 квітня – 25 травня 2026) – яскраве святкування весни з квітковими парадами, інсталяціями та неймовірними декораціями.

(30 квітня – 25 травня 2026) – яскраве святкування весни з квітковими парадами, інсталяціями та неймовірними декораціями. Eurovision, Відень, Австрія (12 – 16 травня 2026) – одна з наймасштабніших музичних подій Європи, яка поєднує шоу, культуру та міжнародну атмосферу свята.

(12 – 16 травня 2026) – одна з наймасштабніших музичних подій Європи, яка поєднує шоу, культуру та міжнародну атмосферу свята. Roland Garros, Париж, Франція (24 травня – 7 червня 2026) – легендарний тенісний турнір на ґрунтових кортах, що приваблює фанатів спорту з усього світу.

(24 травня – 7 червня 2026) – легендарний тенісний турнір на ґрунтових кортах, що приваблює фанатів спорту з усього світу. Formula 1 GP de Monaco, Монако (4 – 7 червня 2026) – один із найпрестижніших етапів Формули-1, де швидкість поєднується з розкішшю Лазурового узбережжя.

(4 – 7 червня 2026) – один із найпрестижніших етапів Формули-1, де швидкість поєднується з розкішшю Лазурового узбережжя. Prix de Diane, Париж, Франція (14 червня 2026) – елегантні кінні перегони з дрескодом, пікніками та атмосферою французького шику.

(14 червня 2026) – елегантні кінні перегони з дрескодом, пікніками та атмосферою французького шику. Wimbledon, Лондон, Велика Британія (29 червня – 12 липня 2026) – найстаріший і найпрестижніший тенісний турнір світу з особливою британською традиційністю.

(29 червня – 12 липня 2026) – найстаріший і найпрестижніший тенісний турнір світу з особливою британською традиційністю. Verona Opera Festival, Італія (12 червня – 12 вересня 2026) – оперні вистави просто неба в античному амфітеатрі Арени ді Верона – унікальний культурний досвід.

(12 червня – 12 вересня 2026) – оперні вистави просто неба в античному амфітеатрі Арени ді Верона – унікальний культурний досвід. Ultra Europe, Спліт, Хорватія (10 – 12 липня 2026) – один із найбільших електронних фестивалів Європи з виступами топових DJ на узбережжі Адріатики.

(10 – 12 липня 2026) – один із найбільших електронних фестивалів Європи з виступами топових DJ на узбережжі Адріатики. Берлінський марафон, Німеччина (27 вересня 2026) – одна з найшвидших марафонських трас у світі та грандіозна спортивна подія для бігунів і глядачів.

(27 вересня 2026) – одна з найшвидших марафонських трас у світі та грандіозна спортивна подія для бігунів і глядачів. Oktoberfest, Берлін, Німеччина (19 вересня – 4 жовтня 2026) – традиційне свято пива з національною кухнею, музикою та автентичною атмосферою німецьких фестивалів.

Яка основна подія буде у лютому 2026?

Зимові Олімпійські ігри, Мілан та Кортіна (6 – 22 лютого 2026)

Італія опиняється в центрі світової уваги, адже Мілан та Кортіна д'Ампеццо спільно прийматимуть Зимові Олімпійські ігри 2026 року, пише Voye Global. Це справжній магніт для поціновувачів спорту, архітектури та кулінарних відкриттів. Досліджуйте модні квартали та архітектурні пам'ятки Мілана, а потім відправляйтеся до Кортіни, щоб насолодитися альпійськими краєвидами та олімпійською атмосферою.

