24 Канал з посиланням на Daily Mail розповідає, де й за скільки відпочити на найпопулярнішому курорті Таїланду – острові Пхукет – в піковий сезон.

Скільки коштує відпочинок у Таїланді?

Бюджетний готель

У центрі Старого міста в Пхукеті є чудовий бутик-готель Casa Blanca. Головна його особливість – це те, що він розташований у красивій віллі 19-го століття у китайсько-португальському стилі. Номери тут прості, але затишні – серед кольорів переважають білий і синій. У дворику готелю є басейн та шезлонги, де можна відпочити, коли не хочеться нікуди йти.

Ціна двомісного номера за ніч стартує від 3 300 гривень.

Дорогий готель

Якщо ви хочете відпочити на широку ногу, тоді варто придивитися до готелю Rosewood Phuket. Він славиться високим рівнем сервісу та тихою розкішшю. Вілли побудовані з дерева і каменю, а тому мають ідеальний вигляд на тлі джунглів. Тут є приватний пляж, безкоштовні каяки і все, що потрібно для ідеальної відпустки. Ціна за ніч у двомісному номері коштує від 72 тисяч гривень.

Зверніть увагу! У Таїланді посилили перевірки на кордоні. Усі туристи за 3 дні до прибуття у країну повинні заповнити Thailand Digital Arrival Card (TDAC), що можна зробити онлайн. З собою треба мати паспорт із терміном дії не менше 6 місяців, зворотний квиток та бронь готелю. Крім того, прикордонники можуть перевірити, чи є у туриста гроші, на перебування у країні. Необхідна сума – від 550 доларів. Найкраще мати гроші у готівці.

У скільки обійдеться зимівля на Таїланді?

Українка @kanevvska прожила 4 місяці у Пхукеті і поділилася власним досвідом зимівлі у теплому Таїланді. За її словами, оренда квартири тут коштує від 600 доларів за місяць. На їжу мандрівниця витрачала близько 500 доларів у місяць, на скутер – ще 120 доларів. Загалом життя в Таїланді їй обходилося у близько 1500 доларів щомісяця.