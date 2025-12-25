Зараз у Таїланді високий туристичний сезон, тож не зайвим буде нагадати про найважливіші правила для українців. 24 Канал із посиланням на travelceva розповість про них докладніше.

Які правила в'їзду до Таїланду важливі зараз для туристів з України?

Нові правила в'їзду до Таїланду почали діяти з 1 травня 2025 року – всі іноземці заповнюють TDAC онлайн щонайменше за 3 дні до прибуття. Там слід вказати точні паспортні дані, рейс, адресу готелю та навіть стан здоров'я.

QR-код TDAC вимагають показати на кордоні, без нього – моментальна відмова у в'їзді. А ще не можна забувати про обов'язкові документи.

Це паспорт із терміном дії не менш як ще 6 місяців, зворотний чи наступний квиток та бронь готелю чи адреса помешкання. А також фінанси – 20 000 батів, тобто приблизно 550 доларів США на особу, причім краще готівкою (у будь-якій валюті) – так просто швидше.

Перевірки на кордоні стали уважнішими. Можуть розпитати про все, особливо якщо маршрут неясний чи підозрілий профіль (часті в'їзди, відсутність броні житла тощо).​

Що сталося, чому це все запровадили? Бо Таїланд дотримується глобальних стандартів ICAO/ICAO безпеки, де є фокус на мігрантах, нелегалах і потенційних ризиках. Що стосується українців, то тут грає роль воєнний контекст.

Утім, офіційно немає дискримінації за "призовним віком" чи "воєнним досвідом", хоча такі міфи гуляють в інтернеті. Європейців загалом й українців зокрема у Таїланді сприймають як типових туристів і проблеми виникають рідко.

Зверніть увагу: як зазначає visitukraine.today, для громадян України у Таїланді діє безвізовий режим, і дозволено перебувати там 60 днів. Якщо більше, то треба вже оформляти візу.

