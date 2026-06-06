Розповідаємо про найцікавіші та найнесподіваніші штампи, які можна знайти на шляху, з посиланням на Undati Nomad.

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Що туристам важливо знати про штампи Каміно-Де-Сантьяго?

Багато пілігримів на Каміно намагаються зібрати якомога більше штампів у свій паспорт мандрівника. Втім, досвідчені туристи жартують: якщо ставити печатки всюди поспіль, у кінці можна отримати не пам'ятний артефакт, а справжній "зошит ляпок".

Важливе про штампи Каміно-Де-Сантьяго / інстаграм undatinomand

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Найпростішими для пошуку є штампи з кафе, сувенірних крамниць або хостелів. Часто вони мають доволі стандартний вигляд – із назвами закладів чи телефонами. Натомість справжнім "полюванням" для мандрівників стають штампи з церков або маловідомих локацій. Їх шукають через спеціальні застосунки та мапи, однак навіть вони не гарантують успіху.

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Проблема в тому, що позначка на карті часто вказує лише приблизне місце. І навіть, якщо турист знайде потрібну церкву, вона може бути зачиненою, а сама печатка розташованою десь у сусідній будівлі чи маленькій капличці за рогом. Через це пошук штампів перетворюється на справжній квест.

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Окрему атмосферу створюють печатки від місцевих ентузіастів уздовж маршруту. Іноді це люди, які облаштовують невеликі халабуди чи місця для відпочинку просто на шляху пілігримів, пригощають кавою та пропонують власноруч зроблений штамп "на згадку". Втім, за такими атмосферними зупинками нерідко ховається і невеликий бізнес.

Біля багатьох таких точок можна побачити скриньки для пожертв або прохання щось придбати. Тож інколи за чашкою кави та черговою печаткою доводиться залишити не одне євро.