Унікальна архітектурна споруда, збережена майже у первісному вигляді.

У Розлучі є унікальний храм, про який мало хто знає: у чому його особливість?

Село Розлуч розташоване біля Турки у Львівській області, просто на трасі Львів – Ужгород (Н-13), якою щодня проїжджають сотні автомобілістів, що прямують з Галичини на Закарпаття чи навпаки. Колись це була популярна курортна локація, між світовими війнами там працювали понад десяток пансіонатів і лижний трамплін.

На сьогодні Розлуч – тихе та спокійне поселення, а проте це не означає, що туристи правильно роблять, минаючи його. Річ у тім, що тут є унікальна споруда – костел святого Франциска Борджія. Єдине, від дороги до нього не більше 200 метрів, але треба знати, куди їхати – просто помітити храм і зупинитися не вийде.

Слід звернути праворуч сільською вуличкою, і от тоді стане видно стрімку вежу зі шпилем костелу. Його звели приблизно у 1901 – 1902 роках для громади німецьких колоністів-католиків зі Швабії, які осіли тут ще близько 1780 року. На момент освячення храму у Розлучі мешкали близько 230 людей німецького походження.

На початку Другої світової війни усіх нащадків тих колоністів переселили до Рейху. Пізніше радянська окупаційна адміністрація використовувала костел як колгоспний склад, про що зазначають на castles.com.ua. У наші дні костел у комунальній власності місцевої громади, але ситуація з ним непроста – формально він католицький, але католиків у селі немає.

Чим вражає костел у Розлучі на Львівщині?

Костел святого Франциска Борджія у Розлучі є у списку 11 дерев'яних костелів Львівщини першої половини XX століття, які бодай якось збереглися. Дослідниця дерев'яних храмів України Олена Крушинська на своєму профільному порталі derev.org.ua називала його "однією з найекзотичніших дерев'яних споруд України".

Дійсно, костел є унікальним в Україні прикладом одновежового дерев'яного храму у стилі неоготики. Споруда дерев'яна, зрубної конструкції, а вікна у наві та вівтарі загострені готичним луком. Бароковий вівтар, до речі, хоч і перенесений з іншого храму, є яскравим зразком Львівської архітектурної школи XVIII століття, як наголошують на lviv.travel.

Ось який атмосферний вигляд має костел святого Франциска Борджія у Розлучі / Фото anyuta_shevchenko_

Та найбільша екзотика чекає всередині. Стіни та стеля пофарбовані у сині та жовті кольори, а стеля ще й вкрита зображеннями зірок і херувимів. Звідти вниз спрямовані десятки поліхромованих дерев'яних різьблених червоно-золотих гостроколів. За переказами, вони символізують блискавки, які показує людям Бог.

Які ще цікаві місця у Львівської області сміливо можна порадити відвідати кожному?

Звернімо увагу на гору Маківка. Це непроста локація, вона є водночас легким гірським маршрутом вихідного дня і – місцем паломництва. Саме там у 1915 році відбулася перша значуща перемога Українських січових стрільців над російськими військами.

А от поблизу села Віняви на Львівщині лежить дещо з геть іншим вайбом – це найбільше лавандове поле України. Подружжя ентузіастів висадило там 28 тисяч кущів лаванди англійської вузьколистої на площі 1,8 гектара – просто на території давнього городища.