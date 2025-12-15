Мовиться про костел у Скваряві. І 24 Канал із посиланням на Суспільне розповість про нього докладніше.

Дивіться також Ось 4 унікальні місця Львівщини, про які ви, мабуть, мало чули – але їх варто побачити

Замок Дракули по-львівськи: чому варто побачити костел у Скваряві?

У селі Скварява Жовківської громади на пагорбі височіє зруйнований католицький храм початку ХХ століття. Його гостроверхі шпилі, нетинькована цегла, провалені дахи й порослі травою стіни створюють атмосферу справжнього готичного горору.​

Костел святого Архангела Михаїла у Скваряві збудували у 1900-х роках у модерному стилі з виразними неоготичними рисами. Тобто зі стрільчастими вікнами, високими фронтонами та цегляними стінами без тинькування.

Як зазначає rkc.in.ua, у радянські часи споруду римсько-католицького храму використовували як господарське приміщення. Згодом вона геть запустіла, інтер'єри розграбували, дах і перекриття поступово зруйнувалися.

Такий вигляд зараз має храм у Скваряві / Дивіться фото та відео ahryhorevska

Через усе це сьогодні закинутий храм скидається на декорацію до фільму про вампірів. Саме так часто й описують його у соціальних мережах і на тревел-блогах.

На контрасті з зеленим довкіллям та традиційною сільською забудовою костел має вигляд абсолютно "нелокальний". Висока вежа, темні отвори вікон, уламки склепінь і стіни, обплетені рослинами, нагадують картини кіношної Трансільванії.

Наразі будівлю повернули громаді, але поки що вона залишається в аварійному стані й офіційно не пристосована для відвідування. Заходити всередину небезпечно, але костел цікаво оглядати ззовні, особливо поєднуючи візит із мандрівкою до Жовкви.​

Костел у Скваряві зараз пустує, але це і додає йому моторошного вайбу / Дивіться фото tsvitanagorobivska

Які ще цікаві туристичні магніти Львівської області варто відвідати?