Чим особлива садиба Модеста Єзерського?

Розпочнемо історію з Іванківці – це доволі поширена назва в Україні, і в Житомирській області таких сіл кілька. Одні розташовані недалеко від Бердичева, де є маєток Журовських, а інші довгий час залишалися поза увагою, а даремно, адже тут теж є цікава історична садиба Модеста Єзерського.



Садиба Модеста Єзерського / фото "Україна Інкогніто"

Село відоме з 1593 року й спочатку називалося Янківці на честь родини Янковських. Власники змінювались часто, і наприкінці 19 століття село належало Модесту Єзерському. У 1892 році він збудував садибу в неоготичному стилі: палац, цегляний флігель та господарські будівлі, а навколо розбив парк.

У 1913 році Єзерський продав садибу генералу Веніаміну Баскакову, який віддав її в оренду Францішеку Домбровському. Після продажу Модест переїхав до Ліщина, де й помер, а його могила збереглася на католицькому кладовищі. Після більшовицької окупації в садибі розмістили школу, що діяла до 1977 року, а згодом був шкільний табір.

Зараз же палац і флігель у приватній власності, але перебувають у поганому стані: стіни з тріщинами, підлога провалена, вікна і печі розбиті, дах протікає. Як пише Суспільне, у будівлі ще збереглися цікаві архітектурні деталі, зокрема камін і старовинний паркет, які дійшли до наших днів від часу спорудження маєтку. У регіоні залишилося дуже мало маєтків подібного стилю.

Фото садиби / Колаж 24 Калану, фото Романа Маленкова

Садибу виставили на продаж за 62 тисячі доларів – оголошення з'явилося на платформі OLX 23 грудня 2024 року.

Адреса розташування: Іванківці, Житомирська область, 12451.

