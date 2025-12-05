Він розташований у селищі Вишнівець на північному сході області, це резиденція XVI – XVIII століть, яку Оноре де Бальзак називав "Малим Версалем". Як зазначає MoeMisto, палац стоїть на місці оборонного замку 1395 року, який перебудували у 1640, і потім ще раз відновлювали у 1705 році після воєнних руйнувань.