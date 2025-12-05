Це, до прикладу, Збаразький замок, Теребовлянський, а також Вишнівецький палац. 24 Канал із посиланням на "Терен" розповість про них докладніше.
Збаразький замок.
Він розташований у місті Збараж, за приблизно 24 кілометри від Тернополя, і є однією з найкраще збережених фортифікаційних споруд області. Фортецю зводили у 1626 – 1631 роках у стилі пізнього ренесансу. А у 1649 році вона стала ареною легендарної облоги під час визвольної війни Богдана Хмельницького.
Тепер тут діє музейний комплекс з історичними, мистецькими та тематичними експозиціями. Взимку замок працює як частина заповідника "Замки Тернопілля", а його подвір’я із засніженими валами формує дуже фотогенічні образи.
Вишнівецький палац.
Він розташований у селищі Вишнівець на північному сході області, це резиденція XVI – XVIII століть, яку Оноре де Бальзак називав "Малим Версалем". Як зазначає MoeMisto, палац стоїть на місці оборонного замку 1395 року, який перебудували у 1640, і потім ще раз відновлювали у 1705 році після воєнних руйнувань.
Тож сучасний вигляд споруди сформувався у XVIII столітті в стилі класицизму – довгий фасад, симетричні крила та тераси, що виходять у парк над долиною Горині. Узимку палац відкритий для екскурсій, а парк з алеями та оглядовими майданчиками створює тихий зимовий антураж без літніх натовпів.
Теребовлянський замок.
А цей замок розташований на високому пагорбі над річкою Гнізна в місті Теребовля, приблизно за 32 кілометри від Тернополя. Його оборонні мури 4 – 5 метрів завтовшки, а перші укріплення на цій горі датовані ще XI століттям.
У теперішньому вигляді замок сформувався у XVII столітті за часів Яна III Собеського. Узимку тут відкриті для відвідувачів руїни стін і брам із панорамним краєвидом на місто й околиці, які особливо ефектно красуються у снігу.
Які ще зимові магніти Тернопільщини варто відвідати?
Національний природний парк "Дністровський каньйон" визнаний одним із найбільших каньйонів Європи. Його найкрасивіші ділянки зосереджені саме на Тернопільщині, де круті скельні береги Дністра формують унікальний мікроклімат і краєвиди.
Червоногородський (Джуринський) водоспад поблизу Ниркова – це найбільший рівнинний водоспад України заввишки близько 16 метрів. У зимовий період його каскади частково обмерзають, утворюючи крижані "штори", а поруч ще й романтичні руїни замку.