24 Канал із посиланням на "Терен" розповість про них докладніше.

Які зимові замки Тернопільщини найкраще підійдуть для святкової подорожі?

Збаразький замок.

  • Він розташований у місті Збараж, за приблизно 24 кілометри від Тернополя, і є однією з найкраще збережених фортифікаційних споруд області. Фортецю зводили у 1626 – 1631 роках у стилі пізнього ренесансу. А у 1649 році вона стала ареною легендарної облоги під час визвольної війни Богдана Хмельницького.

  • Тепер тут діє музейний комплекс з історичними, мистецькими та тематичними експозиціями. Взимку замок працює як частина заповідника "Замки Тернопілля", а його подвір’я із засніженими валами формує дуже фотогенічні образи.​

Вишнівецький палац.

  • Він розташований у селищі Вишнівець на північному сході області, це резиденція XVI – XVIII століть, яку Оноре де Бальзак називав "Малим Версалем". Як зазначає MoeMisto, палац стоїть на місці оборонного замку 1395 року, який перебудували у 1640, і потім ще раз відновлювали у 1705 році після воєнних руйнувань.

  • Тож сучасний вигляд споруди сформувався у XVIII столітті в стилі класицизму – довгий фасад, симетричні крила та тераси, що виходять у парк над долиною Горині. Узимку палац відкритий для екскурсій, а парк з алеями та оглядовими майданчиками створює тихий зимовий антураж без літніх натовпів.​

Теребовлянський замок.

  • А цей замок розташований на високому пагорбі над річкою Гнізна в місті Теребовля, приблизно за 32 кілометри від Тернополя. Його оборонні мури 4 – 5 метрів завтовшки, а перші укріплення на цій горі датовані ще XI століттям.

  • У теперішньому вигляді замок сформувався у XVII столітті за часів Яна III Собеського. Узимку тут відкриті для відвідувачів руїни стін і брам із панорамним краєвидом на місто й околиці, які особливо ефектно красуються у снігу.

Які ще зимові магніти Тернопільщини варто відвідати?

  • Національний природний парк "Дністровський каньйон" визнаний одним із найбільших каньйонів Європи. Його найкрасивіші ділянки зосереджені саме на Тернопільщині, де круті скельні береги Дністра формують унікальний мікроклімат і краєвиди.

  • Червоногородський (Джуринський) водоспад поблизу Ниркова – це найбільший рівнинний водоспад України заввишки близько 16 метрів. У зимовий період його каскади частково обмерзають, утворюючи крижані "штори", а поруч ще й романтичні руїни замку.