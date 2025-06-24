Національний парк "Подільські Товтри" входить до списку семи природних чудес України. На території парку є водні маршрути, які відкривають мандрівникам дивовижні краєвиди Дністровського каньйону, пише 24 Канал з посиланням на національний парк.

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Який маршрут обрати

Маршрути Дністровського каньйону знайомлять мандрівників з багатством флори й фауни, а також занурюють у глибини історії Поділля.

Національний парк "Подільські Товтри" пропонує три маршрути для туристів.

"Бакотська затока. Бакотський скельний монастир"

Маршрут завдовжки 10 кілометрів пролягатиме уздовж мальовничих берегів Дністра, де розташоване водно-болотне угіддя "Бакотська затока".



Дністровський каньйон / Фото з фейсбуку Національний парк "Подільські Товтри"

Тут можна побачити рідкісних птахів і риб, а також відвідати залишки стародавнього скельного монастиря в затопленому селі Бакота.

"По Дністровському водосховищу та річці Студениця"

Подорож унікальними природними ландшафтами з історичними об'єктами – стародавня фортеця Студениця, загадкові печери та палеонтологічні знахідки.



Дністровський каньйон / Фото з фейсбуку Національний парк "Подільські Товтри"

Маршрут завдовжки 20 кілометрів дозволяє доторкнутися до глибокої історії регіону.

"Теремки – Ксенія"

Маршрут завдовжки майже 70 кілометрів проходить через глибокі каньйони, ліси та водоспади.



Дністровський каньйон / Фото з фейсбуку Національний парк "Подільські Товтри"

Тут можна відвідати Субічський монастир, ознайомитись з залишками поселень трипільської культури і дослідити унікальні геологічні відслонення Китайгорода.

Адміністрація парку закликає з повагою ставитися до природи, а також дотримуватися правил безпеки. Зокрема, завжди вдягати рятувальні жилети, не купатися у недозволених місцях, виходити за межі визначеного маршруту, заходити в заборонені зони тощо.