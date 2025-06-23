Побачити так звані "Українські Мальдіви" в Україні можна в Черкаській області, неподалік села Сагунівка. Що відомо про цю локацію розповідає 24 Канал.

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Що відомо про "Українські Мальдіви"

Відпочивальники приїжджають до села Сагунівка, щоб насолодитися кришталево чистою водою бірюзового відтінку та білосніжними піщаними пляжами. Ця локація і справді нагадує тропічний острів, хоч він не повністю є природним дивом.



Коса в селі Сагунівка / Фото facebook.com/jhor.safari

Унікальні піщані коси та пляжі з мілководдям, де вода має яскраво блакитний відтінок, пов'язані з будівництвом Кременчуцької ГЕС. Саме на березі Кременчуцького водосховища й розташоване село Сагунівка.

У Сагунівці мандрівники можуть отримати як активний відпочинок, так і лінивий. Наприклад, піщані пляжі ідеально підходять для засмаги, а вода чиста для купання. Через мілководдя біля берега це місце чудове для відпочинку з дітьми.

Сосни, піщані дюни та простори води створюють прекрасні умови для пікніків та прогулянок. Варто врахувати, що пляжі у Сагунівці дикі. У селищі немає інфраструктури, рятувальників та торгових точок.



Коса в селі Сагунівка / Фото facebook.com/jhor.safari

До речі. У Черкаській області варто відвідати Буцький каньйон, який нагадує норвезькі фіорди.

Як добратися до Сагунівки

Локація з кришталево чистою водою розташовується у Черкаському районі, поблизу села Сагунівка, приблизно в 30 кілометрах на південний схід від Черкас.

Село Сагунівка на карті

Найзручніший спосіб дістатися автомобілем. З Черкас до Сагунівки можна доїхати за 30 – 40 хвилин дорогою P-10 (Черкаси – Канів), а потім повернути на Сагунівку. Також можна доїхати автобусом.

З Черкаського автовокзалу регулярно відправляються автобуси та маршрутки до Сагунівки. Час у дорозі становить близько 40 – 50 хвилин. Квитки можна придбати онлайн або на автовокзалі.