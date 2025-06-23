Увидеть так называемые "Украинские Мальдивы" в Украине можно в Черкасской области, неподалеку от села Сагуновка. Что известно об этой локации рассказывает 24 Канал.

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Что известно об "Украинских Мальдивах"

Отдыхающие приезжают в село Сагуновка, чтобы насладиться кристально чистой водой бирюзового оттенка и белоснежными песчаными пляжами. Эта локация действительно напоминает тропический остров, хотя он не полностью является природным чудом.



Коса в селе Сагуновка / Фото facebook.com/jhor.safari

Уникальные песчаные косы и пляжи с мелководьем, где вода имеет ярко голубой оттенок, связаны со строительством Кременчугской ГЭС. Именно на берегу Кременчугского водохранилища и расположено село Сагуновка.

В Сагуновке путешественники могут получить как активный отдых, так и ленивый. Например, песчаные пляжи идеально подходят для загара, а вода чистая для купания. Из-за мелководья у берега это место прекрасно для отдыха с детьми.

Сосны, песчаные дюны и просторы воды создают прекрасные условия для пикников и прогулок. Стоит учесть, что пляжи в Сагуновке дикие. В поселке нет инфраструктуры, спасателей и торговых точек.



Коса в селе Сагуновка / Фото facebook.com/jhor.safari

Кстати. В Черкасской области стоит посетить Букский каньон, который напоминает норвежские фьорды.

Как добраться до Сагуновки

Локация с кристально чистой водой располагается в Черкасском районе, вблизи села Сагуновка, примерно в 30 километрах к юго-востоку от Черкасс.

Село Сагуновка на карте

Самый удобный способ добраться на автомобиле. Из Черкасс до Сагуновки можно доехать за 30 – 40 минут по дороге P-10 (Черкассы – Канев), а затем повернуть на Сагуновку. Также можно доехать автобусом.

С Черкасского автовокзала регулярно отправляются автобусы и маршрутки до Сагуновки. Время в пути составляет около 40 – 50 минут. Билеты можно приобрести онлайн или на автовокзале.