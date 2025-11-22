Мовиться про церкву святих Петра і Павла у Буцневі. І 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна" розповість про неї докладніше.

Чому варто відвідати "шотландський" храм у Буцневі неподалік Тернополя?

Храм у Буцневі на Тернопільщині збудований у 1887 – 1888 роках на кошти інженера Теодора Серватовського та за проєктом знаного архітектора Юліана Захаревича. Він вражає стрімкими шпилями, оригінальними деталями з каррарського мармуру та стриманою елегантністю.

Ця церква, святих Петра і Павла, насправді нагадує шотландські провінційні храми. А ще й цю атмосферу підсилює мальовничий віадук через річку Серет кінця ХІХ століття, збудований із каменю місцевої скелі.

Автентичні вітражі будівлі, арки, ідеальні пропорції неоготики й дивовижна місцева панорама – усе це створює відчуття потрапляння в абсолютно інший світ. На тлі цього унікального ансамблю кожен турист може зробити фото, гідне обкладинки тревел-журналу.​

Ба й історія храму не менш захоплива. Спершу це був костел святого Адальберта, потім пережив радянське закриття, а вже в 1990-х його освятили як церкву Петра і Павла для громади ПЦУ.

Сам Буцнів, як зазначає lb.ua, колись був містом – з магдебурзьким правом від 1469 року, тобто давніше за Тернопіль. Колись там стояли навіть замок та палац, але перший розібрали на початку ХІХ століття, а палац зруйнувала Перша світова. А от храм Петра і Павла вистояв.

