Хоч туристів це містечко приваблює не так, як Тернопіль чи Чортків, воно просто неймовірно красиве. Відомі тревел-блогери Макс Узол та Оля Манько в інтерв'ю 24 Каналу назвали його одним із найгарніших в Україні.

Читайте також Маловідомий курорт з мінеральними водами: ще одна чудова локація на Закарпатті

Кременець – недооцінена перлина Тернопільщини

Це тихе місто зі старовинним центром, крутим рельєфом і багатьма різноманітними пам’ятками. Кременець розташований у підніжжі однойменних гір, що мають характерні плосковершинні пасма та розчленовані долинами річок, балками і ярами.

Невеличке містечко на Тернопільщині – Кременець. Це, мабуть, одне з найкрасивіших містечок України, адже воно розташоване на горах, і я відверто заздрю архітектурі та розташуванню цього міста,

– каже мандрівник Макс Узол.

Кременецькі гори – це мальовничі лісисті пагорби висотою 350 – 400 метрів. Саме в межах цих гір розташована одна з найвизначніших пам'яток Кременця – Замкова гора. Там збереглися руїни фортифікаційної споруди, що датується ще 12 століттям. Як відомо з історії, замок не раз намагалися захопити, але вдавалося це далеко не всім. Наприклад, взимку 1240 року орда хана Батия не змогла здобути фортецю. А восени 1648 року його неймовірними зусиллями взяли козацькі загони під орудою Максима Кривоноса, щоправда, зруйнували у півторамісячній облозі.

З того часу фортецю вже не відбудовували, тому до наших днів збереглися тільки оборонні мури. Замкову гору варто відвідати всім, хто хотів би побувати у Кременці, адже звідти відкривається краєвид на все місто.



Тревел-блогери біля руїн замку в Кременці / Фото, надане 24 Каналу

Також у межах Кременецьких гір розташований цікава геологічна пам'ятка – Відслонення крейди в старому кар'єрі. Це невеликі пагорби зі справжньою писальною крейдою, яку творить природа.



Відслонення крейди в Кременці / Фото "Вікіпедія"

Ще одна обов'язкова для відвідування локація – Костел ордену єзуїтів, який ще називають базилікою Святих Ігнатія і Станіслава. Це найвища будівля в місті, що датується 1731 роком. Святиня має одну цікаву архітектурну особливість – костел і келії з'єднані в цілісний ансамбль.



Комплекс ордену єзуїтів / Фото 34travel

До костелу ведуть фактурні парадні сходи з багатим декором, тому це місце є популярною локацією для весільної зйомки. За стилем, це приклад класичного віленського бароко, про що свідчать виразні багаторівневі вежі та хвилясті фасади.