Хотя туристов этот городок привлекает не так, как Тернополь или Чертков, он просто невероятно красивый. Известные тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько в интервью 24 Каналу назвали его одним из самых красивых в Украине.

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Кременец – недооцененная жемчужина Тернопольщины

Это тихий город со старинным центром, крутым рельефом и многими разнообразными достопримечательностями. Кременец расположен у подножия одноименных гор, имеющих характерные плосковершинные гряды и расчлененные долинами рек, балками и оврагами.

Небольшой городок на Тернопольщине – Кременец. Это, пожалуй, один из самых красивых городов Украины, ведь он расположен на горах, и я откровенно завидую архитектуре и расположению этого города,

– говорит путешественник Макс Узол.

Кременецкие горы – это живописные лесистые холмы высотой 350 – 400 метров. Именно в пределах этих гор расположена одна из самых выдающихся достопримечательностей Кременца – Замковая гора. Там сохранились руины фортификационного сооружения, датируемого еще 12 веком. Как известно из истории, замок не раз пытались захватить, но удавалось это далеко не всем. Например, зимой 1240 года орда хана Батыя не смогла взять крепость. А осенью 1648 года его невероятными усилиями взяли казацкие отряды под руководством Максима Кривоноса, правда, разрушили в полуторамесячной осаде.

С тех пор крепость уже не отстраивали, поэтому до наших дней сохранились только оборонительные стены. Замковую гору стоит посетить всем, кто хотел бы побывать в Кременце, ведь оттуда открывается вид на весь город.



Тревел-блогеры возле руин замка в Кременце / Фото, предоставлено 24 Каналу

Также в пределах Кременецких гор расположен интересный геологический памятник – Отслоение мела в старом карьере. Это небольшие холмы с настоящим писчим мелом, который творит природа.



Отслоение мела в Кременце / Фото "Википедия"

Еще одна обязательная для посещения локация – Костел ордена иезуитов, который еще называют базиликой Святых Игнатия и Станислава. Это самое высокое здание в городе, датируемое 1731 годом. Святыня имеет одну интересную архитектурную особенность – костел и кельи соединены в целостный ансамбль.



Комплекс ордена иезуитов / Фото 34travel

К костелу ведут фактурные парадные лестницы с богатым декором, поэтому это место является популярной локацией для свадебной съемки. По стилю, это пример классического виленского барокко, о чем свидетельствуют выразительные многоуровневые башни и волнистые фасады.