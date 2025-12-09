Мовиться тут про монастир святого Герарда редемптористів. 24 Канал із посиланням на сайт УГКЦ розповість про нього докладніше.

Чому варто побачити монастир святого Герарда у Гніздичеві?

Цей комплекс розташований на Львівщині у місцевості, знаній як Кохавина. Колись це був присілок Гніздичева, але з часом назва стала синонімом духовного центру. Відомого, зауважимо, з середини XVII століття завдяки чудотворній іконі Богородиці.

У 1868 – 1894 роках тут звели велику муровану церкву у романському стилі, а на початку ХХ століття – неоготичну каплицю на місці об'явлення ікони. Після Другої світової війни святиню закрили.​

Як зазначають "Фотографії Старого Львова", за радянської окупації монастир був пунктом збору льону та зазнав пошкоджень, тож у 1990-х він мав вигляд давнього, хоча мав заледве 100 років. За останні роки, звісно, тут усе реставрували.

З відродженням УГКЦ отці редемптористи відремонтували каплицю, відновили храм і заснували тут монастир святого Герарда. А на вежі-дзвіниці відновили баштовий годинник, що став своєрідною домінантою не лише монастиря, а й навколишнього ландшафту.

У місцевих путівниках його окремо згадують як "вуличний годинник" Гніздичева.​​ Але ця висока дзвіниця з чотирибічним годинником, силует якої добре проглядається здалеку й особливо ефектний вигляд має на тлі заходу сонця, має й іншу назву в народі – "український Біг Бен".​

Український "Біг Бен" під Жидачевом: дивіться відео twohorodoks

Щоб побачити цю схожість на власні очі, доведеться відвідати монастир, розташований за 4 кілометри від Жидачева у селищі Гніздичів. Сюди, до слова, приїжджають далеко не тільки по це – а й на прощі та духовні реколекції.

Монастир Герарда у Гніздичеві часто згадують серед тих маловідомих локацій, які розкривають Львівську область по-особливому. І поза стандартними туристичними маршрутами.

