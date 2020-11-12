Чи не найпопулярніший туристичний маршрут у Львівській області – Золота підкова Львівщини. Чим саме він цікавий, що до нього входить, чому він так називається – про все це читайте на Travel 24.

Якщо запитати у будь-якого гіда чи в будь-якій туристичній фірмі: "А що передусім подивитися у Львівській області?" – відповідь буде однозначною, не треба й гадати. Вам одразу скажуть про туристичний маршрут середньовічними замками.

Сьогодні Travel 24 розповість саме про нього – про "Золоту підкову Львівщини".

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Що таке "Золота підкова Львівщини"

Які замки входять до "Золотої підкови"

"Золота підкова" – популярний туристичний маршрут відомими середньовічними замками Львівської області.

До "Золотої підкови" безумовно входять три замки – Олеський, Підгорецький та Золочівський.

Іноді до маршруту включають Свірзький замок і навіть фортецю у Тустані.

Чому маршрут замками називають саме "підковою"

Називають його так, бо якщо глянути на мапу й накреслити на ній мандрівку, нагадуватиме вона саме підкову.

Що важливо, між усіма точками мандрівки – невелика відстань, весь маршрут має приблизно 240 кілометрів.

Тобто, за бажання, його можна проїхати протягом одного дня – а можна й розтягнути задоволення.

Ідея створення цього маршруту та його назви – "Золота підкова" – належить мистецтвознавцю Борису Возницькому. Понад 50 років, з 60-х років ХХ століття і до трагічної загибелі у 2012 в автокатастрофі, Возницький докладав неймовірних зусиль для збереження від руйнації архітектурної спадщини Галичини та її популяризації.

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Олеський замок

Олеський замок починає туристичний маршрут "Золотої підкови". Цю фортецю у селі Олесько Львівської області звели у XIV столітті за часів литовського князя Любарта (вперше замок згадують у джерелах 1327 року).

Замок розташований на межі Галичини й Волині, добре століття був опорою Русі та протистояв полякам, литовцям, угорцям. Однак наприкінці XV століття поляки здобули його після тривалої облоги, і на понад 6 століть замок, як і вся Галичина, опинився під окупацією.

Прикро, але Олеський замок не витримав нищівного землетрусу 1838 року, і дуже довго стояв руїною. Зараз його частково відреставрували, тепер там філія Львівського національного музею.

Олеський замок: фото з соцмереж

Підгорецький замок

Наступним пунктом на маршруті є Підгорецький замок. Це направду одне з найкращих у Європі поєднань пізньоренесансного палацу і бастіонних укріплень. Розташований у селі Підгірці Бродівського району Львівської області.

Краса й грандіозність Підгорецького замку – здебільшого заслуга італійський архітектор Андреа дель Аква. Саме за його проєктами ансамбль постав у XVII столітті.

А от фортифікацію та захисні споруди розробив сам Гійом де Боплан (так, той самий, який створив Delineatio specialis et accurata Ukrainae – першу масштабну карту України).

Підгорецький замок: фото Назарія Лазура

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Золочівський замок

Третя точка маршруту "Золота підкова" – Золочівський замок. Він також постав у XVII столітті на гроші польських вельмож та за сприяння італійського архітектора (утім, у цьому випадку – невідомого).

Упродовж свого існування служив фортецею, палацом, королівською резиденцію і просто садибою магнатів. О, а ще був навчальним закладом і в'язницею.

Сьогодні тут – музей-заповідник та відділення Львівської картинної галереї. У Великому палаці Золочівського замку представлені понад 550 експонатів, серед яких 122 одиниці живопису та 123 одиниці меблів. Є на що подивитися!

Золочівський замок: фото Назарія Лазура

Свірзький замок

До "Золотої підкови" найчастіше додають ще мальовничий замок XVI століття у селі Свірж. Ця фортеця пережила напади татар, облогу турків, атаки козацьких загонів і навіть масштабну пожежу. Пережила і збереглася до наших днів.



Свірзький замок / Фото з соцмереж

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