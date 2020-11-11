Українські замки є найвідвідуванішими місцями країни. Кожна споруда має своїх привидів. Майже від кожної прориті величезні підземні ходи, у стінах живцем замуровані люди, а залами блукають душі замучених.

Travel24 підготував для вас добірку замків, які мають цікаві легенди.

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Замок Паланок, Мукачево

Цей замок, який розташований на Закарпатті надзвичайно таємничий. У колишній резиденції Трансильванського князівства підписувалися міжнародні документи, мирні договори, на його території проходили народні повстання, він пережив десятки штурмів і облог.

Та найбільше замок популярний історією про двох жінок – Софію Баторі та Ілону Зріні – свекруха і невістка, які керуючи замком, встигали ще й ворогувати між собою. І якщо Ілона увійшла в історію як хоробра захисниця укріплення, то Софію Баторі спіткала страшна слава. Часто розповідають, що ця жінка мала пристрасть до людської крові та не тільки вбивала заради неї, а й приймала криваві ванни, приносячи в жертву 13-річних дівчат. І з того часу, кімнатами фортеці блукають замучені цнотливі дівчата.



Замок Паланок / blog.pokupon.ua

Кременецький замок, Кременець

На горі Бони стоїть замок, де нібито багато років тому, ще до Київської Русі й задовго до будівництва справжнього замку дочка дулібського воєводи Тура, на ім'я Ірва щоранку з високої кріпосної вежі милувалася пейзажами. Раптом гору оточило вороже військо аварів.

Побачивши вгорі красуню Ірву, ворожий правитель закохався до нестями та вимагав, щоб йому віддали Ірву. Дізнавшись про це, дівчина прийняла рішення відмовити.

Однак їм вдалося захопити фортецю. А дівчина, щоб не потрапити в руки варварського володаря, стрибнула в прірву. Як тільки не шукали вороги її тіло – не знайшли. На місці, де земля поглинула Ірву, забило цілюще джерело.



Кременецький замок / venividi.ru

Олеський замок, Олесько

Замок у якому в 1629 році народився майбутній король Польщі Ян III Собеський розташований на Львівщині.

Кажуть, мати народжувала майбутнього полководця під час грози, в той самий час на замок напали татари. І ось коли бабка-повитуха поклала немовля на чорний мармуровий стіл, вдарив грім. В результаті стіл тріснув, а баба оглухла. Тоді це пояснили як пророцтво: немовля повинно стати особливою людиною.

Така ж гроза повторилася у 1951 році, коли в Олеський замок потрапила зловісна блискавка і почалася страшна пожежа. Але будівля встояла, хоча за всі роки існування стіни були практично знищені.



Олеський замок / uk.wikipedia.org

Підгорецький замок, Підгірці

Коли замок належав Вацлаву Жевуському він був найрозкішнішим палацом на західноукраїнських землях. Але потім будівлю руйнували, грабували й палили, розміщували тут і госпіталь. Чого тільки не робили люди.

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І всі, кому починаючи з XVIII століття і досі доводилося провести в легендарних стінах хоча б ніч, бачили його страшну таємницю. Напівпрозору, в білому вбранні та з чорним обличчям жінку. Виявляється, це душа вбитої молодої дружини Жевуського – Марії. Він власне і вбив графиню в нападі ревнощів. Тіло сховав десь в замку, оскільки поховати з усіма ритуалами свою жертву не міг. Деякі старожили розповідають, що тіло молодої дружини було замуровано в кам’яні стіни замку.



Підгорецький замок / ukraine-is.com