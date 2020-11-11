Украинские замки являются наиболее посещаемыми местами страны. Каждое сооружение имеет своих призраков. Почти от каждого прорыты огромные подземные ходы, в стенах живьем замурованы люди, а залами блуждают души замученных.

Travel24 подготовил для вас подборку замков, которые имеют интересные легенды.

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Замок Паланок, Мукачево

Этот замок, который расположен на Закарпатье очень таинственный. В бывшей резиденции Трансильванского княжества подписывались международные документы, мирные договоры, на его территории проходили народные восстания, он пережил десятки штурмов и осад.

Но больше всего замок популярный историей о двух женщинах – Софии Батори и Илоны Зрини – свекровь и невестка, которые управляя замком, успевали еще и враждовать между собой. И если Илона вошла в историю как храбрая защитница укрепления, то Софию Батори постигла страшная слава. Часто рассказывают, что эта женщина имела пристрастие к человеческой крови и не только убивала ради нее, но и принимала кровавые ванны, принося в жертву 13-летних девушек. И с тех пор, комнатами крепости блуждают замученные девушки.



Замок Паланок / blog.pokupon.ua

Кременецкий замок, Кременец

На горе Боны стоит замок, где якобы много лет назад, еще до Киевской Руси и задолго до строительства настоящего замка дочь дулибского воеводы Тура по имени Ирва каждое утро с высокой крепостной башни любовалась пейзажами. Вдруг гору окружило вражеское войско аваров.

Увидев сверху красавицу Ирву, враждебный правитель влюбился до беспамятства и требовал, чтобы ему отдали Ирву. Узнав об этом, девушка приняла решение отказать.

Однако им удалось захватить крепость. А девушка, чтобы не попасть в руки варварского обладателя, прыгнула в пропасть. Как только не искали враги ее тело – не нашли. На месте, где земля поглотила Ирву, забил целебный источник.



Кременецкий замок / venividi.ru

Олесский замок, Олеско

Замок в котором в 1629 году родился будущий король Польши Ян III Собеский расположен на Львовщине.

Говорят, мать рожала будущего полководца во время грозы, в то же время на замок напали татары. И вот когда бабка-повитуха положила младенца на черный мраморный стол, ударил гром. В результате стол треснул, а баба оглохла. Тогда это объяснили как пророчество: младенец должен стать особенным человеком.

Такая же гроза повторилась в 1951 году, когда в Олесский замок попала зловещая молния и начался страшный пожар. Но здание устояло, хотя за все годы существования стены были практически уничтожены.



Олесский замок / uk.wikipedia.org

Подгорецкий замок, Подгорцы

Когда замок принадлежал Вацлаву Жевускому он был самым роскошным дворцом на западноукраинских землях. Но потом здание разрушали, грабили и жгли, размещали здесь и госпиталь. Чего только не делали люди.

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И все, кому начиная с XVIII века и до сих пор приходилось провести в легендарных стенах хотя бы ночь, видели его страшную тайну. Полупрозрачную, в белой одежде и с черным лицом женщину. Оказывается, это душа убитой молодой жены Жевуского – Марии. Он собственно и убил графиню в приступе ревности. Тело спрятал где-то в замке, поскольку похоронить со всеми ритуалами свою жертву не мог. Некоторые старожилы рассказывают, что тело молодой жены было замуровано в каменные стены замка.



Подгорецкий замок / ukraine-is.com