Немає нічого кращого після робочого тижня, ніж вибратися на природу і насолодитися мальовничими осінніми пейзажами. Поблизу Львова є багато чудових місць, де можна гарно відпочити, дізнатися щось нове і відволіктись від міської метушні.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ підготував добірку місць поблизу Львова, які варто відвідати у вихідні.

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Тустань

Одним з найвідоміших місць відпочинку у Львівській області є залишки древньої фортеці Тустань посеред так названих Урицьких скель. Дивовижної форми скелі, утворені десятки мільйонів років тому, сьогодні виглядають залишками гри стародавніх казкових велетнів. На самих скелях збереглись петрогліфи – висічені в камені малюнки, що зображують Сонце, тварин, людей та інші символи. Грандіозні панорами з висоти урицьких скель варті того, щоб забратися на самий верх фортеці по довгих і витких дерев'яних сходах.



Осінній Тустань / ukraine-is.com

Національний природний парк "Сколівські Бескиди"

Найбільший національний природний парк Львівщини займає три райони та площу понад 35 тисяч гектарів. Гірські масиви висотою 600 – 1200 метрів зачаровують своєю мальовничістю. Найвища точка парку гора Парашка. Саме на території знаходиться фортеця Тустань, а також два водоспади – Гуркало та Кам'янка. Тут мешкають зубри, хоч їх і нечасто можна зустріти, а також бурий ведмідь та рись.



Осінь у національному природному парку "Сколівські Бескиди" / uk.wikipedia.org

Стільське городище

Також відоме як поселення білих хорватів – знайдене в кінці XX століття місто, де проживав цей стародавній язичницький народ. Площа городища сягає 15 гектарів, а оборонні стіни тягнуться аж на 10 кілометрів. Кажуть, що під усім цим існує ще й підземне місто. За даними археологів городище датоване VIII-X століттями, коли був його розквіт. Місцина цікава в першу чергу з історичної точки зору, мало де можна знайти настільки гарно збережені залишки поселень тієї доби.



Стільське городище / dyvys.info

Водоспад Лазний

Водоспад є частиною Національного парку "Сколівські Бескиди" і розташований неподалік села Довге. Він не є таким популярним як водоспади Гуркало чи Кам'янка, однак не менш цікавий для відвідин. Складається з трьох каскадів і висотою сягає до 12 метрів. Водоспад розташований посеред лісу в глибокій ущелині, тому пейзажі тут казкові.



Мальовничий водоспад Лазний восени / photographers.ua

Ведмежий притулок "Домажир"

Поблизу села Домажир, за 20 кілометрів від Львова, знаходиться ведмежий реабілітаційний центр, метою якого є допомога та порятунок ведмедів із притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів. Площа притулку 20 гектарів, тож умови для утримання тварин наближені до природних. Кожен ведмідь має свій особистий вольєр. Зараз тут перебуває 6 ведмедів.

Поміж вольєрами збудовані спеціальні туристичні доріжки, тож всі охочі можуть спостерігати, як живуть бурі ведмеді у живій природі. Чудове місце для сімейної поїздки.



Ведмежий притулок "Домажир" / tvoemisto.tv

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Чим дістатися?

Найзручніше добиратися у кожне з цих місць власним авто. Оскільки певні ділянки не в найкращому стані, ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, яка провезе вас у будь-якому місці. Її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. Також ця модель має АСС – адаптивний круїз-контроль, що підтримує безпечну дистанцію до автомобіля, який рухається попереду на заданій швидкості, контролює роботу двигуна, прискорює або уповільнює авто за потреби. Дуже зручно, що система об’єднує в собі систему круїз-контролю та контролер відстані на основі радара.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

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Вдалих вихідних!