Нет ничего лучше после рабочей недели, чем выбраться на природу и насладиться живописными осенними пейзажами. Вблизи Львова есть много замечательных мест, где можно хорошо отдохнуть, узнать что-то новое и отвлечься от городской суеты.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ подготовил подборку мест вблизи Львова, которые стоит посетить в выходные.

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Тустань

Одним из самых известных мест отдыха во Львовской области есть остатки древней крепости Тустань среди так называемых Урицких скал. Удивительной формы скалы, образованные десятки миллионов лет назад, сегодня выглядят остатками игры древних сказочных великанов. На самых скалах сохранились петроглифы – высеченные в камне рисунки, изображающие Солнце, животных, людей и другие символы. Грандиозные панорамы с высоты урицких скал стоят того, чтобы забраться на самый верх крепости по длинной и вьющийся деревянной лестнице.



Осенний Тустань / ukraine-is.com

Национальный природный парк "Сколевские Бескиды"

Крупнейший национальный природный парк Львовщины занимает три района и площадь более 35 тысяч гектаров. Горные массивы высотой 600 – 1200 метров завораживают своей живописностью. Самая высокая точка парка гора Парашка. Именно на территории находится крепость Тустань, а также два водопада – Гуркало и Каменка. Здесь обитают зубры, хоть их и редко можно встретить, а также бурый медведь и рысь.



Осень в национальном природном парке "Сколевские Бескиды" / uk.wikipedia.org

Стольское городище

Также известно как поселение белых хорватов – найден в конце XX века город, где проживал этот древний языческий народ. Площадь городища составляет 15 гектаров, а оборонительные стены тянутся на 10 километров. Говорят, что под всем этим существует еще и подземный город. По данным археологов городище датировано VIII-X веками, когда был его расцвет. Местность интересна в первую очередь с исторической точки зрения, мало где можно найти столь хорошо сохранившиеся остатки поселений того времени.



Стольское городище / dyvys.info

Водопад Лазный

Водопад является частью Национального парка "Сколевские Бескиды" и расположен близ села Долгое. Он не является таким популярным как водопады Гуркало или Каменка, однако не менее интересен для посещения. Состоит из трех каскадов и высотой достигает 12 метров. Водопад расположен посреди леса в глубоком ущелье, поэтому пейзажи здесь сказочные.



Живописный водопад Лазный осенью / photographers.ua

Медвежий приют "Домажир"

Вблизи села Домажир, в 20 километрах от Львова, находится медвежий реабилитационный центр, целью которого является помощь и спасение медведей с притравливальных станций, передвижных зоопарков, цирков, гостиниц и ресторанов. Площадь убежища 20 гектаров, поэтому условия для содержания животных приближенные к естественным. Каждый медведь имеет свой личный вольер. Сейчас здесь находится 6 медведей.

Между вольерами построены специальные туристические дорожки, поэтому все желающие могут наблюдать, как живут бурые медведи в живой природе. Замечательное место для семейной поездки.



Медвежий приют "Домажир" / tvoemisto.tv

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Чем добраться?

Удобнее всего добираться в каждое из этих мест собственным авто. Поскольку определенные участки не в лучшем состоянии, идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, которая провезет вас в любом месте. Ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, что переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. Также эта модель имеет АСС – адаптивный круиз-контроль, что поддерживает безопасную дистанцию до автомобиля, движущегося впереди заданной скорости, контролирует работу двигателя, ускоряет или замедляет авто при необходимости. Очень удобно, что система объединяет в себе систему круиз-контроля и контроллер расстояния на основе радара.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

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Удачных выходных!