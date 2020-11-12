Едва ли не самый популярный туристический маршрут во Львовской области – Золотая подкова Львовщины. Чем именно он интересен, что в него входит, почему он так называется – обо всем этом читайте на Travel 24.

Если спросить у любого гида или в любой туристической фирме: "А что прежде всего посмотреть во Львовской области?" – ответ будет однозначным, не стоит и гадать. Вам сразу скажут о туристическом маршруте средневековыми замками.

Сегодня Travel 24 расскажет именно о нем – о "Золотой подкове Львовщины".

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Что такое "Золотая подкова Львовщины"

Замки, входящие в "Золотую подкову"

"Золотая подкова" – популярный туристический маршрут по известных средневековых замках Львовской области.

В "Золотую подкову" безусловно входят три замка – Олесский, Подгорецкий и Золочевский.

Иногда в маршрут включают Свиржский замок и даже крепость в Тустани.

Почему маршрут замками называют именно "подковой"

Называют его так, потому что если посмотреть на карту и начертить на ней путешествие, напоминать оно будет именно подкову.

Что важно, между всеми точками путешествия – небольшое расстояние, весь маршрут имеет примерно 240 километров.

То есть, при желании, его можно проехать за один день – а можно и растянуть удовольствие.

Идея создания этого маршрута и его названия – "Золотая подкова" – принадлежит искусствоведу Борису Возницкому. Более 50 лет, с 60-х годов ХХ века и до трагической гибели в 2012 в автокатастрофе, Возницкий прилагал неимоверные усилия для сохранения от разрушения архитектурного наследия Галичины и ее популяризации.

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Олесский замок

Олесский замок начинает туристический маршрут "Золотой подковы". Эту крепость в селе Олеско Львовской области возвели в XIV веке во времена литовского князя Любарта (впервые замок упоминается в источниках 1327 года).

Замок расположен на границе Галичины и Волыни, более века был опорой Руси и противостоял полякам, литовцам, венграм. Однако в конце XV века поляки захватили его после длительной осады и более чем на 6 веков замок, как и вся Галичина, оказался под оккупацией.

Обидно, но Олесский замок не выдержал разрушительного землетрясения 1838 году, и очень долго стоял развалиной. Сейчас его частично отреставрировали, теперь там филиал Львовского национального музея.

Олесский замок: фото из соцсетей

Подгорецкий замок

Следующим пунктом на маршруте является Подгорецкий замок. Это действительно одно из лучших в Европе сочетаний позднеренесансного дворца и бастионных укреплений . Расположен в селе Подгорцы Бродовского района Львовской области.

Красота и грандиозность Подгорецкого замка – в основном заслуга итальянского архитектора Андреа дель Аква . Именно по его проектам ансамбль появился в XVII веке.

А вот фортификацию и защитные сооружения разработал сам Гийом де Боплан (да, тот самый, который создал Delineatio specialis et accurata Ukrainae – первую масштабную карту Украины).

Подгорецкий замок: фото Назария Лазура

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Золочевский замок

Третья точка маршрута "Золотая подкова" – Золочевский замок. Он также появился в XVII веке на деньги польских вельмож и при содействии итальянского архитектора (впрочем, в данном случае – неизвестного ).

В течение своего существования служил крепостью, дворцом, королевской резиденции и просто усадьбой магнатов. О, а еще был учебным заведением и тюрьмой.

Сегодня здесь – музей-заповедник и отделение Львовской картинной галереи. В Большом дворце Золочевского замка представлены более 550 экспонатов, включая 122 единицы живописи и 123 единицы мебели. Есть на что посмотреть!

Золочевский замок: фото Назария Лазура

Свиржский замок

К "Золотой подкове" чаще всего добавляют еще живописный замок XVI века в селе Свирж. Эта крепость пережила нападения татар, осаду турок, атаки казачьих отрядов и даже масштабный пожар. Пережила и сохранилась до наших дней.



Свиржский замок / Фото из соцсетей