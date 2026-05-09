Серед найцікавіших трекінгових маршрутів виділяють GR132 на острові Ла-Гомера, що входить до Канарського архіпелагу, пише Euronews.

Чим особливий цей пішохідний маршрут?

Маршрут називають одним з найкращих у світі завдяки різноманітним ландшафтам острова.

Ла-Гомеру називають "магічним островом", який вражає поєднанням зелених долин, скелястих берегів, пляжів з темною галькою і незвичних вулканічних форм рельєфу. Ця природна різноманітність робить піші прогулянки особливо видовищними.

Старт маршруту починається зі столиці острова Сан-Себастьян-де-ла-Гомера. Це історичне місто із заповідником Бенчіхігуа, в якому збереглися рідкісні та ендемічні види рослин і тварин.

Повне кільце маршруту охоплює увесь острів і займає приблизно 49 годин пішої ходьби. Шлях проходить через сільські райони, оглядові майданчики та узбережжя.

У ясну погоду з північних частин острова навіть відкриваються краєвиди на Тенерифе та вулкан Тейде.

Сан-Себастьян-де-ла-Гомера відомий як остання зупинка Христофора Колумба перед його подорожжю через Атлантику. Будівлю в якій він зупинявся перетворили на музей.

На острові серйозний екологічний підхід до туризму. Тут приділяють велику увагу збереженню природи. Туристів закликають не залишати сміття, не пошкоджувати рослини та не забирати природні матеріали. Також тут навіть діє спеціальна служба підтримки для випадків, коли мандрівники знаходять поранених тварин.

До добірки найкращих трекінгових маршрутів світу входять різні напрямки з усього світу.

Ось вісім найкращих варіантів піших прогулянок та найкращий час та місяць для відвідування:

GR132 Circular , Ла-Гомера, Канарські острови (складний маршрут) – їхати у січні; Стежка Пекое , Центральне нагір'я, Шрі-Ланка (помірний рівень складності) – їхати у січні; Острівні стежки Мадейри , Португалія (неквапливо) – їхати у січні; W Trek , Патагонія, Чилі (помірний рівень складності) – їхати у лютому; Південно-західний узбережжя , Англія (помірний рівень складності) – їхати у квітні; Траса Тубкаль , Марокко (неквапливо) – їхати у травні; Трекінг долиною Маркха , Ладакх, Індія (складний) – їхати у липні; Через Франциджену , Швейцарські Альпи та Північна Італія (помірний рівень) – їхати у жовтні.

Чим особливий острів Ла-Гомера?

Туристи часто обирають цей острів за спокійну атмосферу, пише Express. На відміну від великих курортів із пакетними готелями та туристичними барами, тут можна знайти більш розслаблений ритм життя і незайману природу.

Особливою гордістю острова є величезні лаврові ліси, які збереглися ще з доісторичних часів, йдеться у Traveltomtom. Вони входять до складу національного парку Гарахонай і були внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй унікальній екосистемі та біорізноманіттю.

