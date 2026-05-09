Среди самых интересных треккинговых маршрутов выделяют GR132 на острове Ла-Гомера, входящий в Канарский архипелаг, пишет Euronews.

Чем особенный этот пешеходный маршрут?

Маршрут называют одним из лучших в мире благодаря разнообразным ландшафтам острова.

Ла-Гомеру называют "магическим островом", который поражает сочетанием зеленых долин, скалистых берегов, пляжей с темной галькой и необычных вулканических форм рельефа. Это природное разнообразие делает пешие прогулки особенно зрелищными.

Старт маршрута начинается со столицы острова Сан-Себастьян-де-ла-Гомера. Это исторический город с заповедником Бенчихигуа, в котором сохранились редкие и эндемичные виды растений и животных.

Полное кольцо маршрута охватывает весь остров и занимает примерно 49 часов пешей ходьбы. Путь проходит через сельские районы, смотровые площадки и побережье.

В ясную погоду с северных частей острова даже открываются виды на Тенерифе и вулкан Тейде.

Сан-Себастьян-де-ла-Гомера известен как последняя остановка Христофора Колумба перед его путешествием через Атлантику. Здание в котором он останавливался превратили в музей.

На острове серьезный экологический подход к туризму. Здесь уделяют большое внимание сохранению природы. Туристов призывают не оставлять мусор, не повреждать растения и не забирать природные материалы. Также здесь даже действует специальная служба поддержки для случаев, когда путешественники находят раненых животных.

В подборку лучших треккинговых маршрутов мира входят различные направления со всего мира.

Вот восемь лучших вариантов пеших прогулок и лучшее время и месяц для посещения:

GR132 Circular , Ла-Гомера, Канарские острова (сложный маршрут) – ехать в январе; Тропа Пекое , Центральное нагорье, Шри-Ланка (умеренный уровень сложности) – ехать в январе; Островные тропы Мадейры , Португалия (неторопливо) – ехать в январе; W Trek , Патагония, Чили (умеренный уровень сложности) – ехать в феврале; Юго-западное побережье , Англия (умеренный уровень сложности) – ехать в апреле; Трасса Тубкаль , Марокко (неторопливо) – ехать в мае; Трекинг по долине Маркха , Ладакх, Индия (сложный) – ехать в июле; Через Франциджену , Швейцарские Альпы и Северная Италия (умеренный уровень) – ехать в октябре.

Чем особенный остров Ла-Гомера?

Туристы часто выбирают этот остров за спокойную атмосферу, пишет Express. В отличие от крупных курортов с пакетными отелями и туристическими барами, здесь можно найти более расслабленный ритм жизни и нетронутую природу.

Особой гордостью острова являются огромные лавровые леса, которые сохранились еще с доисторических времен, говорится в Traveltomtom. Они входят в состав национального парка Гарахонай и были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей уникальной экосистеме и биоразнообразию.

