Опытные путешественники говорят, что есть еще очень много интересных мест, которые стоит увидеть в жизни, пишет Travel + Leisure. Они тоже способны удивлять и оставлять приятные впечатления.
Какие города стоит увидеть вместо популярных локаций?
Будапешт, Венгрия
Сейчас столица Венгрии переживает свой период расцвета. Этот город предлагает расслабленную и спокойную атмосферу, чем другие европейские города, которые переполнены туристами.
Набережная Дуная и монументальные здания, такие как венгерский парламент, придают городу настоящего величия, а цены остаются гораздо доступнее, чем в Париже. Длинные прогулки вдоль реки, остановки в кафе и время в банях естественно разбивают день,
– отметила туристка Виола Сендер.
Здесь также стоит посетить термальные купальни, в которых можно расслабиться и полноценно отдохнуть.
Порту, Португалия
Этот второй по величине город Португалии имеет потрясающую атмосферу. Центр города является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО – здесь множество красивых архитектурных памятников, расположенных вдоль реки Дору.
Сопот, Польша
Город называют "летней столицей Польши". Эксперт по оздоровительному туризму Эдита Сатчелл даже отметила, что Сопот может сравниться даже с некоторыми известными пляжными местами во Франции.
Сопот считается курортным городом на Балтийском море. Он похож на нечто среднее между Французской Ривьерой и старинной Европой, с той разницей, что здесь нет толп,
– добавила эксперт.
Сопот особый тем, что славится самым длинным деревянным пирсом в Европе. Сюда ежегодно приезжают отдыхать путешественники из Украины, Германии, Чехии, Словакии и Скандинавии.
Пелопоннес, Греция
Сюда стоит наведаться, чтобы увидеть Древнюю Олимпию – место рождения Олимпийских игр. Также стоит внимания город Мистра, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А еще здесь есть скальные крепости Монемвасия.
Особенно здесь поражают побережья с чистыми водами, со скрытыми бухтами, красивыми пляжами и венецианскими портовыми городами.
Вена, Австрия
Столица Австрии подойдет для тех, кто хочет немного отойти от туристического хаоса ради спокойствия и тишины.
Вена имеет очень богатую историю и архитектуру, поэтому может даже посоревноваться с известным Парижем или Римом. И хотя этот город популярный в Европе, здесь нет толп туристов.
А еще туристам обязательно стоит попробовать традиционную венскую кухню – от шницеля до торта "Захера".
Куда еще можно поехать?
Если хочется более пляжного отдыха, то стоит выбирать Черногорию, которая еще не переполнена туристами, пишет The Mirror. Среди большинства популярных стран Средиземноморья, в Черногории доступные цены на проживание питание.
Будва считается одним из лучших мест для отдыха. Здесь есть длинные песчаные пляжи и прозрачная бирюзовая вода. После дня загорания на солнце и купания в море, на вечер стоит наведаться в старый город, в котором оживает ночная жизнь.
Также в Черногории есть красивый город Тиват, который многим напоминает Монако. Туристы часто ассоциируют Тиват с роскошью, поскольку здесь можно увидеть дорогие яхты, роскошные бутики и изысканные рестораны.
